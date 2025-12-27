Bàsquet | Lliga Femenina
El Cadí la Seu rep l'Spar Girona amb l'objectiu de "sentir-nos orgulloses, independentment del resultat"
L'equip que dirigeix Isaac Fernández es vol recuperar, davant la seva afició, de la mala imatge mostrada a Lugo
"Hem d'acabar el partit i sentir-nos orgulloses, independentment del resultat" sentenciava el tècnic del Cadí la Seu, Isaac Fernández, hores abans del duel que les enfrontarà diumenge a l'Spar Girona. Les gironines arribaran a la capital de l'Alt Urgell amb l'objectiu de mantenir el lideratge de la Lliga Femenina i després d'encadenar sis triomfs consecutius, la segona millor ratxa de la competició. Les alt-urgellenques, en canvi, hauran de demostrar que durant la setmana han treballat de valent per millorar la imatge que van mostrar a Lugo, on un mal tercer període les va enfonsar.
En declaracions prèvies al duel, el tècnic de l'equip de la Seu no ha amagat que "el Girona és un molt bon equip que està aconseguint jugar com a tal, amb jugadores molt completes i amb pocs forats o debilitats". Però Fernández ha volgut deslligar la relació entre el marcador i el que han de fer les jugadores que dirigeix per tenir clar si disputaran, o no, un bon partit: "Ens hem de preocupar de nosaltres, venim d'un molt mal partit a Lugo, no podem tornar a fallar en aspectes bàsics i hem de tenir ganes de millorar la imatge que vam mostrar".
Entre les claus per aconseguir-ho, Fernández se centra especialment en "la intensitat defensiva, el rebot i negar tot allò que puguem". El tècnic no dubta que un triomf és possible, tot i que reconeix que "hem d'intentar posar-les en problemes, tot i que ara mateix estan per sobre de nosaltres".
