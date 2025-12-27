Natació
Triple representació manresana a la Copa Nadal de Barcelona
Mireia Ventura, Rosa Oller i Enric Serra es van llançar a les aigües del port de Barcelona desafiant una de les proves més emblemàtiques a Europa
Regió7
Tres representants del Club Natació Manresa van participar el 25 de desembre a la Copa Nadal de Barcelona, una de les proves més emblemàtiques en aigües obertes del calendari estatal i europeu. Mireia Ventura va ser la més ràpida d'entre els manresans, i es va imposar en la categoria màster +40. En canvi, Rosa Oller i Enric Serra es van llançar a les aigües del port de Barcelona amb l'únic objectiu de completar els 200 metres com a repte personal i amb l'objectiu de gaudir al màxim de la festa que representa aquesta popular prova.
En categoria absoluta, Guillem Pujol va tornar a ser l'home més ràpid en cobrir el recorregut que s'inicia a la zona del moll de fusta, esmicolant el rècord amb un temps d'1 minut i 48 segons. En categoria femenina, la vencedora absoluta va ser Laura Rodríguez, que també va batre l'anterior millor marca completant els 200 metres en 2 minuts i 2 segons.
L'emblemàtica prova barcelonina va tornar a demostrar que viu un gran moment, registrant la tercera millor xifra de participants de la seva història, reunint 403 nedadors.
