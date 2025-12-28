Lliga Femenina Endesa
El Cadí la Seu ofereix una bona imatge davant d'un Spar Girona més efectiu (64-82)
L'equip que dirigeix Isaac Fernández ha lluitat de valent contra un equip teòricament superior, però no ha pogut superar el nivell físic de les gironines
El Cadí la Seu afrontava davant de la seva afició un dels partits més importants de la temporada. No perquè fos davant d'un rival directe, i tampoc perquè l'Spar Girona sigui el líder de la Lliga Femenina Endesa, sinó perquè resultava clau ensenyar davant la seva afició una versió molt millor que la que van oferir a Lugo la setmana passada. I damunt del parquet, les jugadores que entrena Isaac Fernández no han abaixat mai els braços i fins i tot han aconseguit guanyar el tercer període, tot i que uns darrers minuts dolents al primer quart els han pesat massa per capgirar l'enfrontament (64-82).
Les alt-urgellenques han escollit marcar des de l'inici un alt ritme ofensiu basat en bones accions defensives que els permetien sortir en transició. Una aposta encertada tenint en compte la superioritat física de les gironines, sobretot en el joc sota el tauler i la manera com jugadores com Mariam Coulibaly o Lola Pendande interfereixen els llançaments des de la pintura. Un estil de joc que han pogut aguantar els primers vuit minuts de duel, sobretot gràcies a la clarividència ofensiva de Mya Hollingshed.
Amb els tancs de gasolina ja una mica més buits i un Girona adaptat a la proposta de les locals, l'equip que dirigeix Isaac Fernández ha patit una mica més per trobar aquelles cistelles còmodes que els donaven vida. Les visitants, en canvi, aprofitaven l'encert en el llançament exterior i situacions de bloqueig directe i continuació per desmarcar-se a l'electrònic, fins al punt de doblar les locals (18-36) quan faltaven cinc minuts pel descans.
Les jugadores que entrena Isaac Fernández patien per trobar situacions clares en el joc en estàtic, i fins que no han estat més contundents en defensa i servint-se d'algunes individualitats en atac, no han tornat a trobar camins clars cap a la cistella. Però l'Spar Girona no és el líder de la Lliga Femenina Endesa per casualitat, i amb més ofici que grans accions eren capaces a mantenir amb una certa comoditat una dotzena de punts de marge abans d'encetar els darrers deu minuts de duel.
El Cadí tenia clar que la clau per continuar retallant el desavantatge depenia de limitar la capacitat ofensiva visitant, tal com havien fet en el tercer període, i encreuar els dits perquè millorés lleugerament el seu percentatge en el llançament exterior. I és que el que faltava eren precisament els punts de les jugadores del perímetre, ja que des de la pintura una imperial Nahan Niare aconseguia sumar amb una certa recurrència tot i la teòrica superioritat física de les interiors gironines.
Però l'equip que dirigeix Roberto Íñiguez està molt bregat en aquestes situacions, i no ha ensopegat dues vegades amb la mateixa pedra. Han aturat el partit quan semblava que se'ls descontrolava, i només han corregut quan la situació els assegurava que tenien una superioritat numèrica evident. Però el joc estàtic en cinc contra cinc és precisament una de les debilitats del Cadí la Seu, que patia per trobar situacions clares cap a cistella i veia com a poc a poc les gironines recuperaven un avantatge que situava la diferència a l'elctrònic gairebé a la vintena de punts i sentenciaven el duel.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja