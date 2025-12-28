Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Dakar

Isidre Esteve ja té preparat el Toyota amb què participarà al seu 21è Dakar

El pilot d'Oliana i el seu equip han compartit el procés d'adaptació mecànica que ha hagut de fer al model amb el qual competirà a la categoria Ultimate, la reina entre els cotxes

Així es prepara el cotxe d'Isidre Esteve per competir al Dakar

Així es prepara el cotxe d'Isidre Esteve per competir al Dakar

Repsol Toyota Rally Team

Marc Llohis

Manresa

Isidre Esteve, ja ho té tot preparat per emprendre, per 21a vegada, l'aventura del Dakar. L'experimentat pilot d'Oliana afrontarà a partir del 3 de gener la prova d'automobilisme de resistència més dura del planeta, reivindicant un any més que la greu lesió que el va deixar en cadira de rodes el 2007 no ha estat més que una injecció de motivació per continuar trencant barreres i aconseguint nous objectius. Tant a la vida com damunt la sorra del desert.

Enguany el pilot olianès competirà al raid més famós del món amb un Toyota DKR GR Hilux, un automòbil que mecànicament s'equipararà als dels principals favorits per travessar la línia d'arribada a Yanbo, a l'Aràbia Saudita, en primera posició. Un cotxe que aquesta mateixa temporada s'ha proclamat Campió del Món de Raids, però al qual el seu equip de mecànics li ha hagut de fer una transformació radical per adaptar-lo a les seves necessitats.

Així es prepara el Toyota Hilux d'Isidre Esteve pel Dakar

El Toyota Hilux d'Isidre Esteve en una jornada de tests abans del Dakar / Helena Clancy/Repsol

Principalment, han hagut de substituir tota la zona de la transmissió del terra, és a dir, els pedals, i incorporar-ho al volant. Així doncs, i com explica un dels seus mecànics, "el que hem fet ha estat col·locar un accionament de l'accelerador a la zona frontal del volant i un del fre a la posterior". Així i tot, també han fet algun canvi a la zona del canvi de marxa, on "hem instal·lat una palanca que acciona un embragatge elèctric".

Notícies relacionades i més

Així es prepara el Toyota Hilux d'Isidre Esteve pel Dakar

Isidre Esteve afrontarà el proper gener el seu 21è Dakar / Helena Clancy/Repsol

El Toyota d'Esteve ja ha embarcat direcció a l'Aràbia Saudita, però el pilot d'Oliana el va poder provar abans i en destacava "el seu gran comportament en totes les circumstàncies, la direcció és molt sensible i això fa que funcioni realment bé". En aquest sentit, continuava, "corre, tracciona, frena, aguanta a les corbes... et permet anar molt més al límit i rodar molt més ràpid, fins i tot amb major seguretat" afirmava l'experimentat pilot olianès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents