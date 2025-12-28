Atletisme
Vuit propostes per cremar els torrons corrent (o caminant) en una Sant Silvestre a la Catalunya central
El Moianès, el Berguedà, l’Anoia, el Bages, la Cerdanya i l’Alt Urgell presenten diferents proves per fer esport l’últim dia de l’any després d’un Nadal i un Sant Esteve marcat per les pluges abundants
Sis comarques de la Catalunya central presenten en l’últim dia de l’any vuit curses de Sant Silvestre en diferents municipis ideals per cremar els torrons i estirar les cames després d’un Nadal i un Sant Esteve marcat per les pluges abundants.
CASTELLTERÇOL
L’Ajuntament de Castellterçol organitza una prova no competitiva i familiar que tindrà lloc a la plaça Vella de quatre a sis de la tarda en la qual els corredors podran optar per dues modalitats: un circuit de 6 quilòmetres o un altre d’11. La participació és gratuïta i les inscripcions es faran en el mencionat punt de sortida d’un quart a dos quarts de quatre de la tarda.
BAGÀ
Ben especial i nadalenca és la cursa popular i familiar de Bagà, que enguany celebrarà la seva cinquena edició de la Sant Silvestre. Els inscrits podran escollir entre les modalitats d’1, 5 o 10 quilòmetres. La sortida serà a les sis de la tarda a la plaça Raval i, en acabar, hi haurà xocolata desfeta, coca i un ambient festiu. La prova inclou obsequis i premis, tant pels guanyadors com per a les millors disfresses.
BERGA
Sense moure’ns de comarca, a Berga, l’Ajuntament i el JAB organitzen una concorreguda prova el 31 de desembre. L’esdeveniment tindrà més de 1.000 participants en la cursa de cinc quilòmetres, que començarà a les sis de la tarda a la plaça Viladomat. Abans, a les quatre, es disputaran les curses infantils.
VILANOVA DEL CAMÍ
A l’Anoia, Vilanova del Camí ja es prepara per a la 26a edició de la Cursa Sant Silvestre, una de les activitats esportives i festives més destacades del poble. L’esdeveniment compta amb dues proves amb sortida i arribada al carrer Santa Llúcia: la de cinc quilòmetres per a joves i adults, i la de 2 quilòmetres i 250 metres per als infants. Com a novetat, inclourà una micro cursa d’1,1 km pensada per als més petits, les persones grans i les persones amb capacitats diverses.
LA SEU D'URGELL
La Seu d’Urgell, per la seva part, ultima els preparatius de la dissetena edició de la Cursa Sant Silvestre-Memorial Peña Turet, una prova curiosa que difereix de la resta en diferents aspectes com, per exemple, l’inici de la cursa, a les cinc de la tarda, una hora abans que la majoria. A més, en el punt de sortida, a la plaça del Oms, hi haurà animació amb DJ i escalfament dirigit per una entrenadora personal. La cursa, de 3.650 metres, clourà a dos quarts de set amb les precampanades.
AVINYÓ
Al Bages, els Esquerbadocs preparen la Sant Silvestre d’Avinyó, una prova de força renom que presenta dues distàncies disponibles: una cursa de deu quilòmetres i una cursa/caminada de cinc. La prova dona el tret de sortida a les quatre de la tarda a la sala polivalent d’Avinyó. Les inscripcions es tanquen demà o en arribar a 500 participants entre les dues modalitats.
BELLVER
L’oficina de turisme de Talló de Bellver de Cerdanya serà un punt on també s’aplegarà una munió de corredors per gaudir de les curses de xics i d’adults. La primera començarà a les quatre i la segona a les cinc. La prova principal constarà de sis quilòmetres i es recomana l’ús de frontal per guiar-se. Els tres primers classificats rebran una recompensa econòmica i la millor disfressa, un pernil.
CALAF
Finalment, cal destacar la Sant Silvestre de Calaf. Organitzada per Bike Calaf, l’esdeveniment proposa una cursa infantil de 500 metres a les cinc de la tarda i una cursa principal de cinc quilòmetres a les sis. La sortida es farà des de la plaça dels Arbres i totes les persones que es presentin disfressades entraran en el sorteig d’un pernil.
