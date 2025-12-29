Atletisme
El Bages ja té actualitzada la taula històrica dels rècords d'atletisme
L'entrenador i dirigent federatiu manresà Joan Lleonart reuneix i documenta els millors registres de tots els temps en cent proves en pista llarga, curta i ruta
La història atlètica de la comarca del Bages resumida en cent marques. Són tots els rècords històrics en pista llarga, curta i ruta, des de l'aconseguit pel llegendari Enric Villaplana en els 20.000 metres marxa el 1943 fins als dotze que s'han assolit en aquest 2025 que és a punt d'acabar. Ha estat la ingent feina de l'entrenador i dirigent federatiu manresà Joan Lleonart, que ha furgat en totes les fonts possibles per trobar i documentar els màxims registres de cadascuna de les cinquanta categories masculines i les mateixes en l'àmbit femení. Això sí, en dues d'aquestes modalitats no hi ha marca, en els 5.000 metres en ruta masculins i els 50.000 metres marxa femenins.
És un recorregut per als millors atletes bagencs de la història. Des dels vuit registres encara vigents de la navarclina Rosa Morató, la que en té més que encara no han estat superats, fins als mítics d'un altre olímpic, Enric Villaplana, en els 20.000 i 50.000 marxa. El més antic data del 1943 i l'altre, del 1948, l'any en què va participar en els Jocs de Londres.
Per entrar a la llista, Lleonart posa dues condicions. La primera, que l'atleta hagi residit durant cinc anys al Bages, dels quals tres han d'haver estat anteriors a la consecució del registre. L'altra afecta les proves de velocitat, en què cal que sigui cronometratge elèctric i amb vent reglamentari d'un màxim de dos metres per segon.
Es tracta, a més, d'una taula oberta perquè s'espera que vagi canviant el 2026. De fet, en el 2025 han caigut dotze registres de la mà de Biel Cirujeda, Arnau Pujols, Biel Salas, Biel Díaz, Martí Serra, Jan Díaz, Montserrat Fresnillo, Emília del Hoyo, Ona Bonet i tres a càrrec de Meritxell Soler. La santjoanenca, tercera olímpica bagenca després de Villaplana i Morató, serà present al proper europeu de Birmingham després d'haver superat el registre no només comarcal, sinó català, en 10.000 metres ruta, mitja marató i marató.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès