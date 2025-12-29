Lamine Yamal: "Ara tinc la pressió de ser algú important"
L'estrella del Barça rep a Dubai els premis a revelació de LaLiga, a millor davanter del 2025 i un altre dels Globe Soccer Awards.
Albert Guasch
Lamine Yamal ja té tres trofeus més per guardar a la seva nova casa. A la gala dels Globe Soccer Awards d’ahir a Dubai van distingir el futbolista blaugrana amb els premis a jugador revelació de LaLiga i a millor davanter del 2025, a més del premi Maradona, que distingeix l’habilitat i la màgia amb la pilota.
"El que més il·lusió em fa és una felicitació de la meva mare. Soc una persona agradable i tranquil·la, amb això ja en tinc prou", va dir al recollir un dels premis de mans d’Andrés Iniesta, que resideix precisament a la ciutat dels Emirats Àrabs.
La mare, Sheila Ebana, el va acompanyar a la gala amb el seu germà petit, el Keyne, així com el seu entorn més directe, el seu cosí Moha, el seu amic Soha i el seu company de vestidor Alejandro Balde. "A casa meva mana ella", va proclamar en una de les seves aparicions a l’escenari.
Distinció per a Raphinha
Lamine Yamal, impecablement vestit de negre, va parlar del seu canvi de rol en el Barça i en la selecció. "L’any passat era el nen que acabava d’arribar i ara sento la pressió de ser algú important en el club i en la selecció. Però tot ha sortit bé", va explicar.
El curs passat Lamine Yamal va fer 18 gols i va regalar 25 assistències en 50 partits. En l’actualitat, amb 20 partits, porta 9 gols i 10 assistències. Un ritme similar, malgrat la pubàlgia que en ocasions l’ha contrariat.
El 10 blaugrana va eludir tota comparació amb les carreres d’altres futbolistes davant l’al·lusió a Cristiano Ronaldo, present a la sala. "Millor no comparar-se amb ningú. Ells han triomfat per ser ells mateixos; jo vull seguir el meu camí". Ousmane Dembélé, com ja va fer amb la Pilota d’Or, li va tornar a arrabassar el premi a millor jugador de l’any.
LaLiga, en la seva qualitat de soci estratègic dels Globe Soccer Awards, va entregar a la gala els premis als guanyadors de la temporada 2024-25, i a part del davanter de Rocafonda el Barça en va sortir molt ben parat. Va aconseguir els guardons al millor club, millor jugador (Raphinha), futbolista revelació (Lamine Yamal) i millor tècnic (Hansi Flick).
Raphinha va agrair el guardó a través d’un vídeo i va admetre que li fa "especial il·lusió" que reconeguin la seva feina en una temporada "inoblidable" tant "col·lectivament com personalment". Va recordar també la seva dona i el seu fill. "Són la meva força quan no les tinc. Són la meva gasolina", va assenyalar el brasiler, que en les últimes compareixences ha expressat la seva disconformitat per no haver sigut reconegut per la temporada que va firmar el curs passat.
El premi el va recollir en el seu nom Joan Laporta, a Dubai des de fa dies amb els directius Xavi Puig i Joan Soler. "És bonic que LaLiga presenti els seus premis aquí i és un esforç que fa Javier Tebas", va assenyalar.
El triomfador de la gala va ser, no obstant, el PSG, al guanyar set premis, mentre que el Barça en va aconseguir quatre, dos de Lamine Yamal, un d’Aitana Bonmatí i un altre de l’equip femení.
