Atletisme
Els atletes del CAI Jan Solà i Júlia Solé s'imposen en la 44a Cursa del Gall Dindi de Capellades
Els dos atletes del club anoienc van volar entre els carrers de la població per completar els tradicionals 4.600 metres de recorregut
Regió7
La 44a edició de la Cursa del Gall Dindi de Capellades va coronar el matí del dia de Nadal Jan Solà i Júlia Solé com els més ràpids a cobrir el tradicional recorregut de 4.600 metres. Tots dos atletes del Club Atlètic Igualada Petromiralles es van imposar en les respectives categories, superant un total de 233 participants entre els carrers de la població anoienca. La manca d'un nivell d'aigua suficient va impedir petits i grans llançar-se a l'aigua per completar la Travessa a la Bassa capelladina.
En categoria masculina, el triomf absolut va ser per Jan Solà, que va travessar la línia d'arribada enregistrant un temps de 13′ 32″. Tot just tres segons més ràpid que Albert Solé, del CE Katoa i el CAI, que va aconseguir obrir un marge de seguretat davant d'Oriol Ramírez que va completar el podi amb un temps de 14′ 02″. En categoria femenina, la guanyadora de la prova va ser Júlia Solé, que amb un registre de 14′ 52″ va quedar-se a les portes d'assolir un top-10 a la general. El segon graó del podi va ser per la seva companya del CAI Judit Navarro, mentre que Núria Noguera va pujar al tercer.
A més de la prova reina, els més menuts van poder demostrar les seves aptituds atlètiques a l'explosiva cursa infantil d'un quilòmetre. Una prova que en aquesta edició, que també commemorava el 34è Memorial Jaume Solé Quintana, va registrar un total de set participants: quatre nens i tres nenes. El més ràpid va ser Ismail Ben Amar seguit de Pol Xaus, que va travessar la línia d'arribada 13 segons després del vencedor. El tercer graó del podi va ser per Abril García, de l'Atlètic Abrera, que d'aquesta manera aconseguia també la primera posició en categoria femenina.
