Escacs
Sant Joan de Vilatorrada acull aquest dissabte la 4a edició del Torneig d’Escacs Actius de Reis
Els organitzadors confien d'arribar a 150 jugadors, han canviat el format de competició a dos grups diferenciats i han incrementat el volum de premis
Regió7
La sala cultural Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada serà l’escenari, aquest dissabte, 3 de gener, de la quarta edició del Torneig d’Escacs Actius de Reis, una cita ja consolidada dins el calendari escaquístic de la Catalunya Central. El torneig, organitzat pel Club d’Escacs Sant Joan, començarà a les 9 del matí i s’allargarà fins aproximadament el migdia, amb el lliurament de premis previst cap a les 13.30 h.
Després de l’èxit de la tercera edició, que va registrar una participació excepcional amb prop de 200 inscrits, l’organització aspira enguany a reunir uns 150 jugadors, una xifra molt destacada per a un torneig d’aquestes característiques. Superar les dades de l’any passat es considera difícil, però el Club d’Escacs Sant Joan confia a mantenir un alt nivell de participació i ambient.
Entre les principals novetats d’aquesta edició destaca l’ampliació del torneig a dos grups diferenciats. D’una banda, el Grup A, obert a tots els jugadors, i de l’altra, el Grup B, pensat específicament per a escaquistes amb un nivell més inicial o mitjà. Aquesta divisió permet que participants de perfils molt diversos puguin competir en un entorn més equilibrat i atractiu.
Una altra de les millores importants és l’increment notable del volum de premis, que gairebé s’ha doblat respecte a edicions anteriors. El torneig reparteix premis en metàl·lic, trofeus i obsequis en diferents categories, tant absolutes com per trams de nivell i edat, amb una aposta clara per fomentar la participació de joves jugadors.
El format de competició serà de vuit rondes pel sistema suís, amb un ritme de joc actiu de 10 minuts més 3 segons per jugada, fet que garanteix partides àgils i dinàmiques. A més, el torneig manté alguns dels elements més ben valorats pels participants en edicions anteriors, com l’esmorzar de germanor durant el descans, així com diversos sortejos i sorpreses al llarg del matí.
El Torneig d’Escacs Actius de Reis s’ha convertit en una cita esportiva i social destacada a Sant Joan de Vilatorrada, capaç d’atraure jugadors d’arreu del territori i de convertir els escacs en un punt de trobada intergeneracional. Les inscripcions continuen obertes a través del web del Club d’Escacs Sant Joan.
Per a més informació, es pot consultar el web www.cesantjoan.cat.
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina