Atletisme
Genís Ferrández i Gisela Carrión baten el rècord de la Sant Silvestre de Berga entre Pares Nadal, barrets i trineus
Els 1.000 participants d’aquesta edició han omplert els carrers de la ciutat d’esport, emoció i bon ambient
Josep Rhys Vidal
Com cada dia dels nassos, gran part dels carrers de Berga s’han tallat i vist passar per sobre seu els corredors de la 25a edició de la cursa de Sant Silvestre. En aquesta ocasió, la guanyadora de la categoria femenina ha estat Gisela Carrión, amb un temps de 17 minuts i 40 segons, segons ha informat l'organització. Abans, en la masculina, Genís Ferrández, de l'equip Ironwill, ha destronat Toni Baños (el campió els darrers tres anys), parant el cronòmetre en 15:05, segons les mateixes fonts. Tant Carrión com Ferrández han batut el rècord de la prova en la primera ocasió en què corrien. El guanyador ha dit a aquest diari que se sentia “molt content. Venia d'una lesió i ha estat una cursa molt dura, però al final s'ha guanyat”. Carrión, atleta de Sant Pere de Ribes, ha explicat que li “havien parlat molt bé de l'ambient i de la cursa, venia a gaudir i, al final, he pogut guanyar”.
La novetat d’aquest any, el tram Strava (que era la pujada de La Sirena), l’han guanyat, tant la masculina com la femenina, corredors del JA Berga.
La Sant Silvestre ha atret més de 1.000 corredors provinents de Catalunya, el País Basc, Madrid, Noruega, Dinamarca i França que han exhaurit el nombre de places disponibles.
Abans de la cursa principal de 5 quilòmetres, s’ha fet la prova infantil i les proves de 100, 600 i 1.000 metres, que també han tingut molt bona participació. Aquest esdeveniment està impulsat pel JA Berga i l’Ajuntament i compta amb la col·laboració de Vull l’Esport, el Consell Esportiu del Berguedà i la Diputació de Barcelona.
Festa per a tothom
I com cada any, la cursa també ha tingut una altra cara, amb un vessant festiva i menys competitiva. Han corregut participants de totes les edats, i s’ha pogut veure a molts participants que han optat per anar disfressats i treure alguna rialla entre el públic assistent. Entre aquests han destacat disfresses simulant un trineu (uns quants joves disfressats de ren tibaven un noi disfressat d'aquest artilugi), mims, xais i fins i tot un grup guarnit de la marca de caramels Tic-Tac; també hi havia els tradicionals vestits de Pare Nadal o els típics barrets pels quals han optat un bon nombre de corredors. També, fins i tot, s'han vist pares córrer amb bens al cotxet. La disfressa col·lectiva l'ha guanyat el trineu, i la individual un xai amb dos xaiets en el cotxet.
A part, també hi ha hagut espais d’animació dinamitzats per les entitats esportives Bàsquet Berga, Club Esquí Berguedà i Handbol Berga i música amb actuacions de diversos punxadiscos i xarangues. Una data per fer esport, però sobretot per passar-s’ho bé de forma saludable abans que acabi l’any.
