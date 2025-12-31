Atletisme
Meritxell Soler és una de les cinc finalistes a millor atleta catalana de l'any
Tres atletes més de l'Avinent Club Atlètic Manresa i un del CA Igualada Petromiralles completen la llista de nominats en categories sub-23 i sub-20
La fondista santjoanenca del Puma Meritxell Soler és una de les cinc finalistes al premi a millor atleta catalana de l'any, segons ha fet públic aquest dimecres la Federació Catalana d'Atletisme. Soler ha viscut un 2025 esplèndid, amb les millors marques catalanes dels 10.000 metres ruta, de la mitja marató i de la marató i ha obtingut plaça per ser als propers europeus de Birmingham. En el cas de la marató, la seva marca de 2.23.49 és la tercera espanyola de tots els temps.
Entre les altres finalistes també hi ha una atleta relacionada amb el Bages. És la banyolina Esther Guerrero, entrenada pel manresà Joan Lleonart, el mateix preparador de Soler qui posa, per tant, dues representants candidates. Completen les cinc finalistes la velocista Jaël-Sakura Bestué i les marxadores Cristina Montesinos i Raquel González.
En l'apartat masculí, no hi ha representant de la Catalunya central, tot i que el quatre-centista lleidatà Bernat Erta també té connexions bagenques, ja que és el fill de l'exatleta manresana Fanny Majó. Els altres candidats són el vuit-centista Josué Canales, el marxador Paul McGrath, el velocista Guillem Crespí i el saltador Jaime Guerra.
Quatre més
A més dels premis absoluts, també se'n donaran en categories immediatament inferiors. En sub-23 masculí, les nostres comarques tenen dos representats. Es tracta del saltador i tanquista de l'Avinent Manresa Jan Díaz i del llançador de disc del CA Igualada Petromiralles Aleix Camats. Pugnaran pel guardó amb el marxador Óscar Martínez, el fondista Aleix Vives i el decatleta Pol Ferrer.
En la categoria femenina, l'Avinent també presenta la candidatura de la marxadora del Baix Penedès Griselda Serret. Les seves contrincants són la quatre-centista Berta Segura, la saltadora de perxa Clara Fernández, la fondista Clara de las Heras i la corredora de trail Núria Llansó.
Finalment, el CAM també té una representant en la categoria sub-20 femenina en la saltadora d'alçada manresana Ona Bonet. Les altres candidates són la fondista Mar Espartero, la marxadora Sofia Santacreu, la vuit-centista Marta Mitjans i la llançadora de javelina Erika Sellart, amb passat al CA Igualada.
