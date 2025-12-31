Futbol | Tercera RFEF
Salut i il·lusió per l’any del 120è aniversari del CE Manresa
El Centre d’Esports Manresa rebrà l’any on commemorarà els seus 120 anys amb el propòsit damunt la gespa que el projecte esportiu continuï progressant i amb la voluntat que el club sigui un major reclam per a la societat manresana
El CE Manresa ha acomiadat l’any 2025 amb una jornada festiva i nadalenca, però sense oblidar l’exigència dels compromisos que el calendari s'els presentaran l'any 2026. El primer, aquest mateix diumenge al Municipal del Congost, on els de Sergi Trullàs rebran la UE Cornellà, el segon classificat del grup cinquè de la Tercera Federació. De fet, el dia de Reis serà clau per conèixer el potencial dels quatre primers classificats, ja que el CE l’Hospitalet i el CF Badalona s’enfronten entre ells.
Per celebrar el nou any, però sobretot per donar la benvinguda al curs que commemora els 120 anys d’història de l’entitat manresana, el club oferirà un seguit de promocions amb l’objectiu de reunir el màxim de públic possible al Municipal del Congost. Com acostumen a fer coincidint amb aquestes dates, tots els infants de Manresa podran accedir de manera gratuïta a les graderies, i de manera excepcional també ho podran fer tots els adults que els acompanyin. Una decisió, s’explica des del club, que persegueix la voluntat de "recuperar a la grada aquell esperit que hi havia fa tres temporades, que en comptes de ser 300 persones, en siguem 600 o 700".
El partit no serà l’únic incentiu per atraure públic. El partit gaudirà d’un espectador de luxe, el patge reial, i també servirà per encetar el procés de venda dels números d’una de les iniciatives més cridaneres de l’aniversari: la rifa dels 120 anys. Una iniciativa que sortejarà entrades per anar a veure alguns dels equips catalans de primera divisió, una samarreta signada per Marc Pubill, actual jugador de l’Atlètic de Madrid i format a les categories inferiors del CE Manresa, o unes botes, també amb l’autògraf, de la santfruitosenca Paula Fernández, actual jugadora de la Reial Societat.
Un partit "especial"
Però el del dia de Reis serà un partit especialment important per a Sergi Trullàs i les aspiracions dels seus homes en aquest final de temporada. Per al tècnic de l’equip manresà, "serà un partit molt complicat, amb un rival que ens exigirà molt i que té les idees molt clares". En aquest sentit, Trullàs descriu l’estil de joc dels cornellanencs com a "rock’n’roll", tot i que està convençut que "l’equip està en una gran dinàmica i crec que és un bon moment per jugar contra ells i demostrar que podem treure els 3 punts a casa".
La solvència al Congost ha estat precisament una de les assignatures pendents aquest inici de curs. "A casa sempre volem sumar de tres en tres, i encara que aquest any ens ha costat una mica, l’equip està molt preparat". I el cert és que un dels partits amb més transcendència esportiva coincidirà amb un dels duels més especials per a la història del club, el primer de l’any del 120è aniversari. "Serà especial per tots, representar l’escut del CE Manresa ens fa estar molt orgullosos sempre".
Tot i les dificultats a casa, Trullàs qualifica l’any de "positiu", "com a mínim això és el que diuen els números" apunta esbossant un somriure. Però no es conforma, "anem pel bon camí, però encara hem de millorar alguns aspectes i potenciar els que fem bé". Pel 2026 el tècnic demana "salut, perquè les lesions ens han afectat molt" tot i que no s’oblida de "l’autoexigència, l’ambició i la il·lusió per jugar a futbol".
