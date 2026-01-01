Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els comptes del Barça i el Reial Madrid, a examen: mateixa despesa en sous, un deute incomparable

Les primes col·lectives pel doblet van provocar que el club blaugrana pagués el mateix als seus futbolistes que el seu gran rival

AFlorentino Pérez al costat de Joan Laporta a la llotja de l’Estadi Santiago Bernabéu

Sergio R. Viñas

Madrid

El Reial Madrid va presumir en l’últim tram de l’any d’haver assolit un volum d’ingressos recurrents rècord en la història del futbol. 1.185 milions d’euros va facturar la passada temporada, una xifra que aquest exercici preveu augmentar fins als 1.248, fixant una nova fita global. El Barça, per la seva banda, celebra la progressiva recuperació d’uns comptes que en exercicis anteriors van donar pèrdues descomunals, només maquillats per la venda d’actius, les anomenades ‘palanques’.

Els dos clubs, presidits per Florentino Pérez i Joan Laporta, van tirar endavant folgadament els seus números en les seves assemblees de compromissaris celebrades a la tardor. Tot i que a tots dos els preocupa el deute generat per la respectiva remodelació dels seus estadis. Els números dels dos clubs presenten algunes similituds i també algunes diferències abismals. En línies generals, el Barça té bastants més motius per a la preocupació que el seu màxim rival.

Empat tècnic en cost de plantilla

Potser la dada que crida més l’atenció del tancament comptable de la temporada passada és que el Reial Madrid i el Barça van gastar exactament el mateix en els pagaments a les seves primeres plantilles. Bé, per ser precisos, els blancs van pagar 1,24 milions més, un residual 0,35% més que els blaugrana.