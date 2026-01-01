Joan Bonamusa, de Callús, culmina el repte dels 1.300 ascensos a Collbaix en un any
El dissenyador bagenc reparteix els 10.000 euros aconseguits amb el seu desafiament solidari entre la Fundación Xana i la família d'una nena cardonina amb espina bífida
Un centenar de persones va acompanyar diumenge el callussenc Joan Gómez Bonamusa en el darrer dels seus 1.300 ascensos a Collbaix fets al llarg del 2025. Una proesa de rècord amb una finalitat solidària, que superava el seu anterior repte, 1.200 cims, que Bonamusa va dur a terme fa tres anys. El barceloní, callussenc d'adopció, ha recaptat uns 10.000 euros gràcies a la col·laboració solidària d'una trentena d'empreses i amb la venda de samarretes commemoratives de la gesta. Bonamusa ha lliurat 1.300 euros a la família de l'Aura, una nena cardonina amb espina bífida i un 77% de discapacitat associada. La resta, serà per a la Fundación Xana, dedicada a oferir assistència integral i acompanyament a infants i joves afectats per malalties oncològiques i altres malalties greus, així com a les seves famílies.
Amb el suport de la seva dona, Judith, i els seus dos fills, Marc i Joel, Bonamusa va iniciar la seva aventura solidària l'1 de gener del 2025, i al llarg de dotze mesos ha dedicat 280 dies al seu desafiament. Ha superat 270.000 metres de desnivell (l'equivalent a 30 vegades l'Everest, recalca) i ha recorregut més de 2.500 quilòmetres Collbaix amunt i Collbaix avall. Va arribar als 500 ascensos al mes de juny, i al miler a l'octubre. El plujós dissabte 20 de desembre, va fer catorze ascensos, el seu rècord en un dia enguany. Hi va dedicar 9 hores, trenta-dos quilòmetres sense descans. El cim 1.299 va ser nocturn, la Nit de Nadal, amb barret nadalenc inclòs.
"A diferència del 2022, quan va ser un repte més improvisat, que va anar agafant força a mesura que passava l'any, aquesta vegada ho he fet amb més planificació", diu Bonamusa. "Ha estat una experiència bastant més potent que la de fa tres anys, més emotiva, perquè si la primera vegada ho vaig fer pràcticament sol, aquest cop m'ha ajudat molta gent, i m'he adonat que n'hi ha molta que m'aprecia". Bonamusa ha comptat amb el suport a les xarxes de personalitats de l'esport bagenc, com Carles Checa, Núria Picas i Rafa Martínez, i amb el contacte anònim dels excursionistes que l'han acompanyat en molts dels ascensos.
Bonamusa va començar l'aventura amb la intenció de destinar tots els diners recaptats a la Fundación Xana, però en conèixer mitjançant Regió7 el cas de la petita Aura va decidir compartir els fons solidaris amb la família cardonina. Les empreses col·laboradores havien de fer una aportació mínima de 250 euros. Algunes han superat amb escreix aquesta xifra, i hi ha hagut compromisos més directes. Així, Denso va acompanyar Bonamusa amb un ascens en què va participar una seixantena de treballadors de la companyia. "Donant els diners per ajudar en una situació personal al territori arriben directament a qui els necessita", afirma el callussenc, per a qui no hauria tingut sentit dur a terme aquest repte sense una finalitat solidària, que pugui compartir amb altres persones del territori.
"El repte crec que expressa valors com la solidaritat, el compromís, la responsabilitat i la generositat, però també d'altres com la superació, la constància i l'espiritualitat", assegura Bonamusa, que ha trobat en els ascensos de rècord a Collbaix una fórmula per "connectar amb la vida, amb la natura i alhora per intentar ser millor persona. El repte m'ha donat força mental i espiritual", afirma.
Amb tot, ha estat una gesta "que m'ha lligat molt. Vaig adquirir un compromís a començaments d'any i he hagut de ser responsable, perquè hi ha hagut gent al darrere preocupada per si podria assolir o no el repte". Això l'ha dut a vetllar molt pel seu estat físic, i a no assumir reptes innecessaris (com anar en moto o en bicicleta) que poguessin derivar en una lesió que obligués a avortar els ascensos.
Bonamusa tardarà a intentar superar el seu rècord. Gràcies a una professió, la de dissenyador gràfic, que li permet organitzar-se el seu temps de feina, ja té altres reptes personals al cap vinculats a l'activitat física per a aquest any. Per exemple, fer "set o vuit" mitges maratons de muntanya. O la cursa vertical de la Torre Agbar el proper dia 17. O la ruta transpirinenca GR 11, entre el Golf de Biscaia i el Cap de Creus. "Soc molt competitiu amb mi mateix, amb la intenció de superar-me", insisteix. A més dels desafiaments que es proposa, assisteix a un centre de CrossFit. Als 58 anys, vol mantenir-se en plena forma "per trobar-me millor".
