Futbol/Tercera RFEF
El Centre d'Esports Manresa anuncia el fitxatge d'Èric Montes
El jugador manresà, de 27 anys, va anunciar la seva retirada del futbol professional el 19 de desembre passat quan actuava a l'Algesires
El Centre d'Esports Manresa ha anunciat aquest divendres la contractació d'Èric Montes per acabar la temporada a Tercera RFEF. El jugador havia donat a conèixer el 20 de desembre passat que abandonava el futbol professional per motius personals i mentals quan era jugador de l'Algesires, equip que milita a Primera RFEF.
Montes torna, d'aquesta manera, al seu primer club de formació. Després del Manresa va anar al Gimnàstic abans de desembarcar al Barça, on va arribar a ser capità del juvenil A que va disputar una final a quatre de la Youth League. La seva carrera va seguir després al Girona, des d'on va ser cedit al Peralada, a la Cultural Lleonesa, a l'Albacete, amb cessió al Nàstic de Tarragona, i a l'Algesires, on actuava des de feia dos anys i mig.
En la roda de premsa en què va anunciar el seu comiat del futbol professional, Montes ho va justificar perquè "jugo des dels quatre anys i m'ha donat moltes coses maques, però no vull patir més. Vull ser a casa, deixar el futbol de manera professional. El futbol m'agrada jugar-lo, però amb il·lusió, com un nen. No vull estar malament aquí mig any més".
En aquella roda de premsa, posterior a l'empat del seu equip contra el Vila-real B, ja va dir que tornava a casa, a Manresa, per començar de zero. El club no ha anunciat si Montes estarà disponible per jugar diumenge contra el Cornellà, en partit molt important de la categoria que enfrontarà els bagencs, quarts classificats, contra els segons a partir de les quatre de la tarda.
El CE Manresa també va anunciar, en aquest cas dijous, que no seguirà comptant amb els serveis del defensa Sergi Valls.
