Motor
El Dakar arrenca dissabte amb una rebaixa de més de la meitat de participants de la regió central
La prova d'Aràbia Saudita tindrà cinc inscrits de casa nostra, quatre cotxes i un bugui, davant dels onze en nou vehicles del 2025
La cursa d'enguany no tindrà l'etapa de 48 hores sinó una doble marató i canvia les dunes de l'Empty Quarter per més pedres
El Dakar 2026 arrenca dissabte amb un pròleg a Yanbu, de només 22 quilòmetres, que posarà els competidors en línia per afrontar gairebé dues setmanes de competició. Enguany, la participació de la Catalunya central ha experimentat una rebaixa significativa respecte del 2025. Només cinc participants pels onze, en nou vehicles, d'aleshores. Es perd un ocupant del podi, Moi Torrallardona, segon en camions, i també els seus companys de categoria Álex Aguirregaviria, Francesc Salisi i Marc Torres i els pilots de motos Jaume Betriu i Marc Calmet. Queden quatre cotxes i un bugui d'entre els quals els dos copilots anoiencs són els que podrien tenir més opcions d'endur-se un tuareg.
Així, l'odenenc Álex Haro torna a acompanyar Nani Roma en el segon any seriós de Ford al Dakar. Tornen a compartir formació amb Carlos Sainz i Mattias Ekström davant dels grans favorits, l'armada de Toyota.
En aquesta, a part del campió, Al Rajhi, Lategan i Quintero, també hi és el debutant en quatre rodes, i campió en motos dues vegades, l'australià Toby Price, que porta de copilot l'igualadí Armand Monleón. Aquest va deixar d'acompanyar el brasiler Lucas Moraes qui, després de ser campió del món, ha saltat a Dacia al costat de Sébastien Loeb.
En un segon terme hi haurà un Isidre Esteve qui arriba a la seva vintena participació en la cursa, entre cotxes i motos, novament amb Toyota i Txema Villalobos d'acompanyant. Ser dels vint primers torna a ser el gran objectiu d'un projecte que innova any rere any.
I qui aquest cop ja no serà un sorpresa és Nandu Jubany. El cuiner de Monistrol de Calders va ser l'any passat 28è total i podi de la seva categoria, que enguany aspira a guanyar. Torna al costat de l'osonenc Marc Solà amb el seu Optimus de l'MD Rallye Team. Ahir explicava que "hem provat el cotxe, que feia un mes i mig que no el tocàvem, i hem tocat algunes cosetes que calia canviar. Passarem les verificacions i farem una altra prova per arribar a punt" a la sortida.
Finalment, el bugui és el del més veterà, un Gerard Farrés que anirà amb el SSV del Pedregà Team, formació d'origen navassenc, amb l'eivissenc Toni Vingut. Superar el sisè lloc de l'any passat hauria de ser l'objectiu.
El Dakar d'enguany es presenta amb menys dunes, ja que no es travessa l'Empty Quarter, i més pedres. S'ha buscat més equilibri entre les dues setmanes i s'ha canviat l'etapa de 48 hores, que no va convèncer, per dues maratons.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Els divorcis i les apps de cites disparen els contagis pel virus del papil·loma humà entre els homes majors de 45 anys