Futbol / La Lliga
Joan García i Xavier Garcia Verdura escalfen el Derbi
Manolo González recorda la tornada de Figo al Camp Nou i critica la designació de l'àrbitre del Comitè català
Hansi Flick: «No veig cap diferència en ell, aquesta setmana. Serà un partit especial, està en un bon estat i té confiança»
El Derbi més igualat de les últimes dècades d’aquest dissabte al RCDE Stadium (21.00 h), amb l’Espanyol en cinquena posició i el FC Barcelona líder de la Lliga amb quatre punts d’avantatge sobre el Reial Madrid, té un parell d’al·licients més per escalfar encara més l’ambient d’una nit que es preveu gèlida a Cornellà. Al ja sabut del retorn del porter sallentí Joan García s’hi va afegir ahir la designació de l’àrbitre català Xavier Garcia Verdura, criticada pel tècnic periquito Manolo González.
Joan García tornarà per primera vegada a l’estadi on va consagrar-se com un dels millors porters actuals. El seu fitxatge l’estiu passat pel FC Barcelona va caure molt malament entre l’afició blanc-i-blava. Uns dies abans que es fes oficial el pagament de la clàusula de rescissió del seu contracte de 25 milions d’euros més l’IVA corresponent, Manolo González va afirmar al programa Ao Contrataque de la Ràdio Galega que «dubto molt que [Joan García] fitxi pel Barcelona. No et dic que em tallaria una mà, però gairebé».
Des de llavors, s’han descomptat els dies per al retorn del porter sallentí davant de la seva afició. La xiulada monumental es dona per segura i la incògnita és saber si hi haurà algun altre tipus de reacció contra ell.
«Porto entrenant gairebé dos anys, i aquí no hem matat a ningú. No entenc aquestes històries. No passarà res», ha assegurat González a la roda de premsa prèvia al partit de demà a la nit, i ha afegit que «la gent és conscient del que ha de fer, tenen un comportament excel·lent. No cal donar-hi més voltes. Els aficionats vindran a collar [el Barça], ningú vindrà amb rams de roses. És com quan anem al Camp Nou i ens criden A Segona, a Segona..., no passa res, són coses normals».
De lliçons, cap ni una
El tècnic blanc-i-blau ha assegurat que volia «centrar-se en els aspectes esportius», però abans no s'ha estat de recordar quin comportament va tenir l’afició blaugrana el primer dia que el portuguès Luis Figo va tornar al Camp Nou amb la samarreta del Reial Madrid, en què es va llançar un cap de porc en un dels córners.
«La gent ha de ser conscient que el primer perjudicat serà el club si passa res que no hagi de succeir», ha advertit Manolo González.
«El públic ha d’estar tranquil i no entrar-hi. Sembla que estiguin esperant que l’Espanyol la cagui per ficar-nos mà des d’algun lloc. I lliçons no, per favor. Tinc molts amics del Barça. Quan Figo va anar al Camp Nou... no estan en condicions de donar lliçons a ningú», ha recordat.
Més escuet ha estat l’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick», quan li han preguntat sobre el retorn del porter de Sallent davant la seva antiga afició.
«No he vist cap diferència en ell aquesta setmana. Serà un partit especial, però està en un bon estat i té confiança. Creu en els seus punts forts i en la seva qualitat. És el millor escenari per demostrar-ho», ha animt Flick a Joan García.
Amb tot, el tècnic alemany sí que ha dit algunes paraules adreçades a l’afició de l’Espanyol, en forma de consell: «El més important és donar suport al teu equip, no anar en contra de l’altre. Això és el que més influeix en sentit positiu. Tots volem enviar energies positives als nostres jugadors. Cal centrar-se en el seu equip i no en el rival.»
Una designació polèmica
L’àrbitre del partit serà el català Xavier Garcia Verdura (Mataró, 1994), segons ha comunicat aquest divendres mateix el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA). Serà la primera vegada que un àrbitre del Comitè català arbitri un partit de Primera Divisió entre els dos equips. La designació no ha agradat al tècnic blanc-i-blau.
Manolo González creu que «és un error. Són coses que no tenen cap sentit. Es genera una polèmica allí on no n’hi havia. Així com jo prenc decisions, el CTA també les pren, i espero que aquesta no se li giri en contra. És un error que es podia haver evitat».
Per a González, el fet que Garcia Verdura sigui català «és una pressió» que no calia afegir-li perquè considera que, «faci el que faci, li anirà en contra. Si ja en un partit normal se’l miren per damunt... imagina’t si l’Espanyol en surt beneficiat, se n’haurà d’anar de Catalunya».
Xavier Garcia Verdura fa tres anys que està a la màxima categoria de l’arbitratge espanyol, després de dues temporades a la Segona Divisió. La seva designació per arbitrar un partit entre dos equips catalans confirma el canvi de criteri aplicat pel CTA aquesta temporada amb què trenca la norma de la territorialitat, mantinguda durant dècades, que impedia als àrbitres xiular partits d’equips de la seva mateixa comunitat autònoma.
En aquesta mateixa jornada 18, Miguel Ángel Ortiz Arias, del Comitè madrileny, xiularà el Rayo Vallecano - Getafe, i a la jornada 14, José Luis Munuera Montero, del Comitè andalús, va dirigir el Sevilla - Betis (0-2).
El Derbi més igualat
Encara que el tècnic alemany hagi afirmat que «tampoc l’any passat va ser fàcil [0-2]», les trajectòries i els números corroboren que es tracta del Derbi més igualat de les últimes dècades. I això, tot i els 13 punts que separen el FC Barcelona, primer amb 46 punts, de l’Espanyol, cinquè amb 33 punts.
És veritat que «aquest any venen amb molta confiança, estan en una molt bona posició», ha admès Flick. «L’any passat lluitaven per mantenir-se. Hem de ser cauts i jugar el nostre futbol. Tenim prou qualitat per guanyar, crec jo», ha assegurat.
L’Espanyol arriba al Derbi amb la confiança d’haver guanyat els darrers cinc partits, una fita en la història més recent del club, i ocupar una de les posicions que donen accés a la Lliga de Campions. «Nosaltres sortim ara mateix convençuts que podem guanyar a qualsevol», ha dit Manolo González, que admet que el partit contra el Barça els arriba en el millor moment, encara que «el partit és complicat perquè el rival és molt exigent».
Per al tècnic periquito, el més important és haver canviat «la mentalitat del club», que «és el que hem volgut fer d’ençà que vam arribar». «Volíem que sentissin que som un gran equip, un gran club... des de dins volem ajudar que l’Espanyol estigui on ha d’estar i millori cada setmana», ha afegit.
De cara al partit d’aquest dissabte a la nit, tant Manolo González com Hansi Flick recuperaran bona part de les baixes que tenien les últimes jornades.
Pel que fa a l’Espanyol, «l’única baixa per al partit de demà [per avui] serà la de Pickel perquè està amb la selecció [RD Congo]. En principi, Puado i Terrats estaran en condicions d’anar convocats», ha afirmat Manolo González.
També Flick ha assegurat que podrà disposar de Lamine Yamal, que havia patit una indisposició general que li va impedir entrenar-se dijous, i de Dani Olmo que «ha jugat el partit que hem fet, està bé i tornarà». Sí que ha descartat la tornada de Ronald Araujo, que ja entrena amb el grup des de fa uns dies.
