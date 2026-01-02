Joan García gaudeix del Nadal i el Cap d’Any amb la seva parella i família
El porter de Sallent aprofita les festes per desconnectar abans d'enfrontar-se al seu partit més complicat, el d'aquest dissabte contra l'Espanyol
Regió7 / Adrià Fernández
Joan García ha passat el Nadal envoltat de família i també ha tingut temps per gaudir d’una escapada romàntica a Praga amb la seva parella, Anna Pesarrodona. Tot i la discreció habitual de la parella, fa només unes hores el porter ha compartit una història a Instagram on se’ls veu junts durant la nit de Cap d’Any.
A la imatge es veu el Joan i l'Anna durant l’àpat, amb la televisió de fons retransmetent les campanades per TV3. La foto, publicada al perfil de Pesarrodona i compartida per García, va acompanyada d'un cor.
La parella del bagenc és dissenyadora gràfica. Tot i tenir un perfil privat, disposa d’un compte públic (@apdisseny) on mostra diversos dels seus treballs, inclosos alguns relacionats amb la carrera futbolística del seu xicot.
Preparat pel seu partit més difícil
Aquest dissabte, el porter bagenc tornarà al RCDE Stadium i s'enfrontarà a l'Espanyol, el que va ser el seu equip durant les últimes nou temporades (des de 2021 en el primer equip), però defensant l'escut del FC Barcelona. Els aficionats blanc-i-blaus no li perdonaran aquesta 'traïció' al porter de Sallent i preparen una rebuda hostil en el primer derbi de la temporada. En conseqüència, l'equip perico ha pres mesures de seguretat: prohibeix l'entrada a l'estadi de qualsevol distintiu del Barça i ha instal·lat una xarxa entre la graderia i totes dues porteries per a evitar el llançament d'objectes.
La professionalitat, no obstant això, ha estat un dels punts forts de Joan Garcia des de ben jovenet. El seu entorn assegura que el porter està preparat mentalment per a una trobada de tal intensitat. No està preocupat pel que pugui succeir i se sent fort. "És el número 1", no s'ha cansat de repetir el tècnic alemany, qui no ha dubtat ni un moment en què el de Sallent ha de jugar el derbi sí o sí.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Els divorcis i les apps de cites disparen els contagis pel virus del papil·loma humà entre els homes majors de 45 anys