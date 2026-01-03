Edgar Canet guanya el pròleg del Dakar

Motor
El pilot de la Garriga Edgar Canet (KTM) ha guanyat l’etapa pròleg de la 48a edició del ral·li Dakar, la setena a l’Aràbia Saudita, amb sortida i arribada a la localitat costanera de Yanbu. Canet, que l’edició passada, l’any del seu debut, ja va sobresortir amb la primera posició a la categoria Ral·li 2 i va acabar amb un vuitè lloc general, s’ha convertit en el pilot més jove en guanyar una etapa del Dakar en la màxima categoria de les motos, segons ha registrat l’organització.
Canet ha completat el recorregut en 11:31.9 i ha superat en 3 segons el seu company d’equip l’australià Daniel Sanders, el vigent campió, i en 5 segons al nord-americà Ricky Brabec (Honda), doble guanyador els anys 2020 i 2024.
Els temps de l’etapa pròleg no comptaran per a la classificació general. Les diferències que podien agafar-se en els primers 95 km, amb tot just 22 km contra el cronòmetre, servien per poder escollir una bona posició de sortida a l’etapa d’aquest diumenge, sense l’obligació d’haver d’obrir pista ni haver de patir la pols en cas de quedar obligat a arrencar des de molt enrere.
Els 22 km d’especial tenien la seva dificultat en forma de seccions tècniques i pistes ràpides sense marcar per afegir complexitat a la navegació, i enfangades per les pluges intenses de les últimes setmanes, amb terrenys amb molta pedra, propicis per a les temudes punxades. De fet, l’organització ha previst que hi hagi un pit-stop per canviar els neumàtics a la primera, segona i onzena etapa.
És el mateix terreny que hauran de superar a l’etapa d’aquest diumenge, amb sortida i arribada també a Yanbu, però de 518 km, amb 305 de cronometrats. I a la de dilluns, entre Yanbu i aula, de 504 km, amb 400 km d'especial.
Roma i De Haro, ben situats
D’entre els cinc pilots de la Catalunya central, el més ben situat ha estat l’odonenc Alex de Haro, copilot de Nani Roma. Han classificat el seu Ford en l’onzena posició, a 18 segons del suec Mattias Ekström. Ford ha fet doblet en situar Mitch Guthrie en segona posició, a 8 segons.
En la mateixa categoria de cotxes, l’igualadí Armand Monleón (Dacia), que aquest any fa de copilot de l’australià Toby Price, dues vegades guanyador en motos, ha entrat setzè, a 31 segons, mentre que Isidre Esteve (Toyota) i Txema Villalobos han cedit 1:10 respecte del guanyador, en el vint-i-novè lloc.
Nandu Jubany, amb l’osonenc Marc Solà, han arribat a 34:12 del guanyador, en la posició 72. El cuiner de Monistrol de Calders, que a l’edició passada va ser 28è a la general i tercer a la seva categoria, aspira a situar més amunt el seu Optimus de l’MDRallye Sport.
Finalment, a la categoria SSV, el manresà Gerard Farrés, amb l’eivissenc Toni Vingut, han col·locat el bugi de la formació d’origen navassenc del Pedregà Team, en la dissetena posició, a 1:06 dels nord-americans Brock Heger i Max Eddy (Loeb Fray Media).
