Rebuda molt hostil a Joan Garcia al camp de l'Espanyol: insults, rates de peluix i crema de samarretes
El club blanc-i-blau ha extremat les precaucions amb una gran xarxa a cada porteria per tal d'evitar el llançament d'objectes contra el futbolista de Sallent
Jordi Cané
La decisió del futbolista de Sallent Joan Garcia de marxar al màxim rival encara fa mal a l’afició perica. El que per a alguns era una oportunitat de continuar creixent en el món del futbol, altres ho van veure com una autèntica traïció als seus. I així li ho han fet saber abans del RCDE Espanyol-FCB Barcelona.
Al camp, la tensió ja s'ha notat en l'instant en què el futbolista ha trepitjat la gespa per a l'escalfament. En percebre la seva presència al camp, ha estat xiulat i insultat per gran part del públic local. Joan ha començat a escalfar-se al fons contrari a La Curva (el sector ultra de l’Espanyol), però, malgrat això, no es va escapar d’una rebuda molt hostil. Xiulades, insults i crits de “P... Barça” han omplert l’estadi durant diversos minuts.
Abans del partit, diversos aficionats ja han protagonizat diversos episodis hostils contra el bagenc. Un dels més rellevants va produir-se divendres a la nit, quan un sector de l’afició de l’Espanyol va començar a escalfar motors per al derbi al crit de: “Volem el cap del Joan”. Les imatges van trigar poc a fer-se virals.
Aquest càntic s'ha repetit durant l'arribada del bus del Barça a l'estadi, on també s'hi han vist pancartes amb lemes com: "Eres dels nostres. Has marxat al màxim rival demostrant que el teu amor pel club no era lleial". D'altres, el titllaven de "rata" o "judes".
Paral·lelament, diversos aficionats de l'Espanyol han escenificat el seu rebuig per la marxa de Garcia al Barça amb la crema de samarretes amb el seu nom. Tampoc hi han faltat les rates de peluix, l'objecte que està previst que alguns aficionats llancin al terreny de joc.
Per tal d'evitar incidents provocats pel llançament d'objectes com aquests, però l'Espanyol ha instal·lat xarxes de protecció darrera les porteries. Aquesta mesura ha estat interpretada per La Curva com una manera de "criminalitzar l'afició"
