Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu obté un triomf vital gràcies a un gran tercer període (89-70)
El conjunt urgellenc abandona la zona de descens i hi deixa l'equip andalús, que queda a un partit
El Cadí la Seu ha derrotat l'Estepona, un rival directe en la lluita per la permanència, per un resultat, 89-70, que també és important per a l'hora de pensar en desempats al final de la temporada. Ha estat en el tercer quart quan les jugadores d'Isaac Fernández, amb un parcial de 25-8, s'han pogut escapar de les andaluses i mig gestionar la diferència fins al final, tot i que l'han vist retallada en els instants definitius.
Ara, el Cadí queda amb cinc triomfs, un per damunt de l'Estepona, que marca la zona de descens, amb quatre, i amb dos respecte del Gran Canària.
I això que l'inici de partit ha estat complicat. L'Estepona ha finalitzat el període manant de cinc punts amb un triple de Lucía Rodríguez, jugadora tallada fa unes setmanes a la Seu. Tot i anar perdent per cinc punts, però, les urgellenques han reaccionat sobretot de la mà d'una excel·lent Laia Raventós i han arribat al descans vencent de quatre punts (41-37) amb quatre punts seguits de Regina Aguilar.
Ha estat en el tram final del tercer període quan s'ha marcat la diferència. Un triple de Ridard ha posat els deu punts de marge (55-45) i ha arrencat un espectacular parcial de 14-0 que ha fet arribar als deu minuts finals amb 21 punts de marge.
L'Estepona ja no ha tingut capacitat de reacció. L'avantatge ha anat creixent i ha arribat a ser de 28 punts (74-46) després d'un triple d'Anna Palma. Una certa relaxació final, però, ha possibilitat un parcial de 9-18 en els darrers tres minuts i mig i que l'equìp forà rebés una derrota no tan engruixida.
CADÍ LA SEU: Aguilar 11, Gervasini 9, Palma 7, Hollingshed 5, Niare 11 -cinc inicial- Gonzales 9, Raventós 15, Mata 4, Werth, Morales 5 i Ridard 13
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA: Gretter 7, Conner 13, Contell 17, Muhate 8, Kone 10 -cinc inicial- Dongue 4, Masia 3, Ortega, Atkinson, Garrick 5 i Lucía Rodríguez 3
ÀRBITRES: Mas, González i Gallego
PARCIALS: 16-21, 41-37, 66-45, 89-70
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores