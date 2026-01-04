Futbol | Tercera Federació
Al Manresa se li escapa la victòria contra el Cornellà a l’últim minut (2-2)
Els manresans, que havien remuntat amb gols d’Aleix Díaz i Ayoub el 0 a 1 inicial, encaixen l’empat al 93
Èric Montes debuta a la segona part i retorna Momoh, després de dos mesos lesionat
Al CE Manresa se li ha escapat la victòria a l’últim sospir, en un gol molt protestat pels jugadors locals i l’afició per considerar que el davanter del Cornellà estava en fora de joc. L’empat deixa els quatre primers llocs de la classificació del Grup 5 de la Tercera Federació tal com estaven abans de començar la jornada 16. Ni Manresa, quart, ni Cornellà, segon, han pogut aprofitar l’empat entre l'Hospitalet i el Badalona (0-0), tercer i primer classificats. Els manresans han remuntat el 0 a 1 amb què s’havia avançat el Cornellà amb gols d’Aleix Díaz i Ayoub. Ha debutat Èric Montes, que ha disposat d’uns 25 minuts, i ha retornat Momoh, absent per lesió des de fa dos mesos.
La Junta directiva del Centre d’Esports ha posat tots els elements que ha pogut perquè el Congost presentés una bona entrada en un partit que es preveia transcendent. Una batucada per animar els prolegòmens i la sortida dels jugadors, la presència del patge Assuan per recollir les cartes adreçades als Reis de l’Orient i entrada gratuïta per als nens i els adults que els acompanyaven. Ni l’hora d’encabat de dinar ni, sobretot, el fred intens i la tarda desavinent hi acompanyaven, però així i tot s’ha omplert gairebé tota la part coberta.
El partit no havia començat gens bé. El Cornellà s’havia avançat al cap de 10 minuts, en una jugada assajada. Ot Serrano rematava des de la frontal un córner després que un company deixés passar la pilota. Pulido, tapat pel munt de jugadors que esperaven la centrada a l’àrea, no hi podia arribar.
Els manresans reaccionaven prou bé. S’acostaven a l’àrea d’Isaac Vila, provocaven diversos córners, però sense aconseguir cap rematada franca. Aleix Díaz conduïa un parell de contracops que engrescaven la grada, però la defensa del Cornellà replegava bé i anul·lava l’opció. També Àlex Iglesias reclamava un penal a la mitja hora de joc tocada, que no ho semblava.
Un parell de lesions de Marc Fernández i Ot Serrano trencaven el ritme i feien passar els minuts i anaven apagant els ànims, ja prou congelats. Semblava que s’havia d’arribar a la mitja part amb la victòria per la mínima del Cornellà. Però, una excel·lent combinació a la frontal deixava sol Aleix Díaz, llest per superar amb l’esquerra la sortida del porter.
Encara en tenia una altra el Manresa en el temps afegit de la primera part. Una falta indirecta al semicercle de l’àrea que Moha Exzzarfani estavellava a la tanca.
L’inici de la segona part era del Manresa que s’hauria pogut avançar abans que ho fes Ayoub al 59 en una gran jugada de Toni Badia. El central ha pispat la pilota a mig camp propi, ha sortejat tothom qui li ha sortit al pas, i l’ha cedida a Ayoub que ha batut Isaac Vila.
El Manresa ha fet mèrits de sobres per endur-se els tres punts i atrapar en el lideratge al Badalona. Abans, del 2 a 1, Badr havia estavellat una rematada al lateral de la xarxa i entre Ayoub i Moha havien malbaratat una excel·lent passada d’Aleix Díaz que els havia deixat sols. I amb el 2 a 1, Ayoub ha rematat al pal i Momoh, que ha reaparegut després de dos mesos lesionat, ha xutat enroscat prop del pa esquerre.
No semblava que als manresans se’ls pogués escapar la victòria. Però, a l’últim atac visitant, Golubuvic ha pentinat una centrada llunyana i desesperada i ha deixat sol Tejada que no ha tingut dificultats per batre Pulido. La posició del davanter del Cornellà ha semblat dubtosa, però el linier no ha aixecat la bandera i l’àrbitre ha donat el gol.
Fitxa tècnica
CE MANRESA (2): Òscar Pulido; Nico Olmedo, Matheus, Toni Badia, Matovu; Badr (Munells, m. 85), Àlex Iglesias; Aleix Díaz (Buenavida, m. 89), Carlos Portero (Èric Montes, m. 70), Moha Ezzarfani; Ayoub (Momoh, m. 70).
UE CORNELLÀ (2): Isaac Vila; Víctor Aliaga, Ivan de la Peña, Gonzalo Pereira, Bruno Lorente (Lozano, m. 54); Santi Guzmán, Ot Serrano (Ian, m. 79), Marc Fernández (Tejada, m. 79); Stefan Golubuvic, Leo Dos Reis (Alejandro Pereira, m. 68), Dídac Rodríguez (Benet, m. 68).
ÀRBITRE: Jordi Delgado Mora (Barcelona). Va amonestar Pulido, Moha, Montes i Momoh, del Manresa, i Gonzalo Pereira, Lorente, Lozano i Dídac Martínez del Cornellà.
GOLS: 0-1 (m. 11), Ot Serrano; 1-1 (min. 44), Aleix Díaz; 2-1 (m. 59), Ayoub; 2-2 (m. 94), Tejada.
