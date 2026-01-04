El gimnasta olímpic Thierno Diallo explicarà la seva experiència de vida en un llibre
Ho ha anunciat a Barcelona, en el marc de la proposta Tot Esport 360 que s'ha celebrat a les instal·lacions de l'INEFC
Regió7
El gimnasta manresà Thierno Diallo (EGIBA) ha anunciat a l'espai Tot Esport 360 de Barcelona que està treballant en la redacció d'un llibre impulsat per l’Ajuntament de Manresa, en què reconeix la seva trajectòria i situa la fortalesa mental com a condició fonamental per arribar a l’elit. Diallo ha participat amb la selecció espanyola en dos Jocs Olímpics. Tot Esport 360 ha posat en relleu el potencial esportiu de Catalunya en un esdeveniment centrat en la promoció, la pràctica i l’exhibició de diferents esports i els seus esportistes d’elit. En quatre dies de Nadal, més de 12.000 persones hauran passat per les instal·lacions de l’INEFC, a Montjuïc, i hauran tingut la possibilitat de veure centenars d’atletes referents en una quarantena de disciplines.
En el marc de l’esdeveniment, el gimnasta olímpic manresà Thierno Diallo ha estat el protagonista d’una entrevista en viu per compartir amb el públic la seva trajectòria vital i esportiva. Diallo, que va descobrir la seva passió per la gimnàstica gràcies al programa municipal manresà Esport a la Carta, ha estat ja a dos jocs olímpics (Tòquio 2020 i París 2024), és un referent esportiu.
Durant l’entrevista, Thierno Diallo va explicar la seva trajectòria i també va exposar que està immers en l'escriptura d'un llibre, que s’està desenvolupant per l’impuls de l’Ajuntament de Manresa i la col·laboració de l’equip de Bevolutive. Aquest llibre, que va generar expectativa entre el públic assistent, vol ser un relat que reculli la seva història personal i la converteixi en una història inspiradora per a altres joves: arrenca des dels seus orígens guineans fins al creixement personal i esportiu que l’han portat a ser una peça clau de la gimnàstica espanyola, pendents de poder participar en les seves terceres olimpíades.
Xavier Casimiro, entrenador i soci fundador de l’EGIBA, ha acompanyat els seus millors esportistes a l’esdeveniment, dos d’ells entrevistats en moments diferents. A l’acte amb Thierno Diallo hi va assistir una bona representació de Manresa encapçalada pel regidor d’Esports, Anjo Valentí, i la cap de Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament, Sílvia Saura, a més de membres de l’equip de Bevolutive, amb qui s’està desenvolupant aquesta història.
Els organitzadors de Tot Esport 360 van expressar el seu desig que, l’any vinent, aquest mateix espai pugui acollir una presentació del llibre de Thierno Diallo, emmarcant-lo en una iniciativa que reconeix esportistes que dediquen els millors anys de la seva carrera a defensar els colors dels seus clubs i el seu territori al món. Aquest reconeixement s’emmarca dins de les accions d’innovació de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, que veu en els clubs un dels grans actius de la capital del Bages. La iniciativa de fer un llibre de la vida del gimnasta vol situar la ciutat com a referent en la pràctica de l’esport d’alta intensitat i en el desenvolupament de la fortalesa mental de l’esportista, un factor clau per sostenir-se a l’elit, i posa el focus en el paper dels esportistes, les famílies, els entrenadors i els clubs.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores