Motor/Dakar
El vuitè lloc de Nani Roma i Àlex Haro és el millor dels nostres pilots després de la primera etapa llarga del Dakar
Els favorits prenen posicions abans de la disputa d'etapes més determinants, amb lideratges del belga De Mévius, en cotxes i del vallesà Canet, en motos
La vuitena posició en l'etapa i en la general del Ford de Nani Roma i de l'odenenc Àlex Haro és el millor resultat dels nostres cinc representants després de la disputa de la primera etapa del ral·li Dakar, amb sortida i arribada a Yanbu, el mateix lloc d'on va arrencar la prova dissabte. Els cotxes oficials de l'escuderia estatunidenca són quart (Sainz), sisè (Ekström) i vuitè (Roma) en una general per ara molt fragmentada liderada pel belga de Mini, Guillaume de Mévius.
De moment, no hi ha dificultats entre els favorits sobre quatre rodes. La jornada ha vist només quaranta segons de diferència entre el guanyador i el qatarià Nàsser al-Attiyah (Dacia), de moment el millor de la seva marca. Els altres dos, Loeb i Moraes, són desè i onzè respectivament.
Una mica més avall, en la setzena posició, discorre el Toyota del debutant en cotxes Toby Price amb el copilot igualadí Armand Monleón. Es troben a poc més de cinc minuts del lideratge. Els vehicles de la marca japonesa no estan sent els més ràpids de moment, ja que els altres dos oficials, Lategan i Quintero, es troben just darrere del pilot australià.
En canvi, entre els Toyota no oficials, el txec Prokop és tercer, el polonès Goczal ocupa el cinquè lloc i el sud-africà Botterill, amb el copilot osonenc Oriol Mena, és setè.
També de la marca nipona és el cotxe adaptat d'Isidre Esteve, que ha perdut 21 minuts aquest diumenge, ha estat 29è i ocupa el 26è lloc de la general. Per la seva banda, el moianès de Monistrol de Calders Nandu Jubany (Optimus) ha estat 46è del dia i ocupa 40è lloc de la general, en la seva lluita per guanyar en dues rodes motrius. El dia ha estat dolent per al vigent guanyador, el saudita Al-Rajhi, que ha perdut gairebé mitja hora.
Agafant posicions
L'altre participant de casa nostra, el manresà Gerard Farrés, del Pedregà Team, és 17è de la general a 21.44 del líder, el francès Xavier de Soultrait. El veterà pilot, acompanyat de l'eivissenc Toni Vingut, espera que les etapes s'endureixin.
En motos, segon triomf del vallesà Edgar Canet, que té un lleuger avantatge sobre l'australià Daniel Sanders (KTM) i l'estatunidenc Ricky Brabec (Honda). Dilluns, segons etapa amb les pedres de protagonistes entre Yanbu i Al Ula, amb una especial de 400 quilòmetres.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores