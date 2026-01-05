Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jorge González guanya el IV Torneig d’Actius de Reis

El santjoanenc s’imposa en el Grup A i el barceloní Xavier Rebaza, en el B

La competició es consolida com una cita clau al calendari català amb gran nivell i participació

Jorge González, guanyador del torneig, espera la jugada d'Hugo Uber, cinquè classificat

Jorge González, guanyador del torneig, espera la jugada d'Hugo Uber, cinquè classificat / Ferran López

Regió7

El santjoanenc Jorge González i Xavier Rebaza van ser els guanyadors de la IV edició del Torneig d’Escacs d’Actius de Reis de Sant Joan de Vilatorrada. La Sala cultural Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada va acollir aquest dissabte el torneig organitzat pel Club d’Escacs Sant Joan, amb una participació final de 164 jugadors, d’un total de 178 inscrits. El torneig es consolida així com una de les cites més multitudinàries i amb més nivell del calendari escaquístic català, tot i que repetir les xifres excepcionals de l’edició anterior era pràcticament impossible.

La competició es va disputar en dos grups diferenciats, una de les principals novetats d’enguany. El Grup A va comptar amb 75 participants i un nivell molt alt, amb la presència de Grans Mestres i Mestres Internacionals, fet que va situar la mitjana d’elo en valors especialment elevats.

El campió del Grup A va ser Jorge González, seguit de Miguel Muñoz i Daniel Moreno.

Cal destacar que tant el guanyador com el cinquè classificat, Hugo Uber, són jugadors del municipi, tot i competir habitualment amb altres clubs.

Pel que fa al Grup B, amb 89 participants, la competició va permetre una participació més equilibrada de jugadors de nivell mitjà i en progressió. El guanyador va ser Xavier Rebaza, del Congrés Club d'Escacs. amb Francisco Javier Plasencia i Jordi Magem completant el podi.

En aquest grup, és remarcable la quarta posició de Toni Lara, nou jugador del Club d’Escacs Sant Joan, així com l’excel·lent actuació de Ferriol Renalies, també del club amfitrió, que va ser el millor classificat amb elo ràpid català inferior a 1500.

El torneig va reunir escaquistes provinents d’uns cinquanta clubs diferents d’arreu de Catalunya i, fins i tot, d’alguns de fora del país, tot i que la participació de la Catalunya Central, més enllà dels jugadors locals, va ser limitada.

L’organització destaca, en canvi, «l’augment del nivell general respecte a edicions anteriors i la notable presència de jugadors joves en ambdós grups».

L’inici del torneig va patir un retard aproximat de mitja hora a causa de l’arribada d’última hora de molts participants per confirmar la seva assistència, però el desenvolupament posterior va ser fluid, ajudat pel fet que una gran part dels jugadors havia fet el pagament de la inscripció per avançat, evitant cues importants.

Més enllà de la competició, el torneig va mantenir el seu vessant social i festiu, amb esmorzar de germanor, sortejos i detalls per als participants més joves.

A l’entrega de premis es van repartir cucurutxos de llaminadures a tots els jugadors i jugadores sub-14, i es van sortejar dues inscripcions gratuïtes per a l’edició de l’any vinent, que van recaure en Amara Carrasco i Òscar Baños, així com un pernil, que va guanyar Gerard Mestre, amb l’objectiu de fomentar la presència fins al final de l’acte.

Des del Club d’Escacs Sant Joan, que des de l’any passat compta amb una comissió específica per al Torneig de Reis, es fa una valoració «molt positiva» de l’edició d’enguany. Destaca «el bon nivell esportiu, el funcionament general del torneig i la voluntat de continuar introduint millores» edició rere edició per reforçar «el prestigi de la competició i consolidar-la com un referent» dins el calendari escaquístic català. El club ja treballa amb la mirada posada en una cinquena edició que es vol especial i amb novetats destacables.

TEMES

