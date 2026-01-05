Necrològica
Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
El barceloní era l'actual president honorífic del club i ha mort als 95 anys després de dedicar més de mig segle a l'entitat fundada pel seu pare, una de les referències del futbol base català
La vetlla serà íntima i es farà a la capital de la Cerdanya, mentre que el fill del fundador de la Damm rebrà sepultura a Alp, al costat de la seva esposa
Regio7
La Damm i el futbol català estan de dol. Josep Barcons Godes va morir diumenge a Puigcerdà als 95 anys, després d’haver dedicat mitja vida al que va ser el club del seu cor: el CF Damm. Una entitat que va fundar el seu pare i que Barcons va presidir des del 1969 fins al 2011. Des d’aleshores va continuar vinculat a la Damm com a president d’honor, sent una "persona fonamental per entendre el creixement i l’essència" de l’entitat, assegura el club en el comunicat de la seva defunció. La família farà els pròxims dies un comiat íntim a Puigcerdà, i l'històric dirigent rebrà sepultura al costat de la seva esposa, a Alp.
El 1954, el seu pare, Francisco Barcons, treballador de Damm, va fundar el CF Damm juntament amb dos companys, i des d’aleshores es va forjar un vincle molt fort entre l'aleshores jove Josep i l’entitat cervesera. A la dècada dels seixanta va assumir la presidència del club i des del 2011 exercia com a president honorífic. Durant la seva presidència activa del club va impulsar-ne el creixement i va situar el nom de Damm entre les grans referències del futbol base català i estatal.
Durant dècades, Barcons va dedicar la seva vida al club, referent en esportivitat i educació però sense deixar de banda el seu ADN més competitiu. Són molts els jugadors que han passat per aquest club i en tots ells hi resta un sentiment d’estima cap a qui va ser l’"alma mater" d’un dels projectes més ambiciosos del futbol base. El seu amor i devoció envers l’entitat, i la seva admirable tasca durant gairebé cinc dècades a la presidència, van permetre "transformar la il·lusió col·lectiva d’un grup de treballadors en un model de club formatiu admirat a tot Espanya", destaca el CF Damm.
"Un model referent"
Josep Barcons va entrar a treballar a la companyia l’any 1955, convertint-se també en el delegat federatiu del CF Damm i fent-se càrrec de l’equip, fundat un any abans pel seu pare, com a vocal en l’acta fundacional. Ara deixa com a llegat "un model referent a seguir i preservar, i un esperit que continuarà viu a cada racó de la ciutat esportiva".