Toby Price i Armand Monleón se situen setens a la general

Els Toyota van dominar la segona etapa del Ral·li Dakar, entre Yanbu i AluLa, amb 400 km d’especial, en ocupar les cinc primeres posicions, un domini que no es veia des de l’edició de 2007. Toby Price, amb l’igualadí Armand Monleón, van ser quarts i pugen a la setena posició de la general, mentre que Nani Roma i l’odonenc Àlex Haro van participar de la mala jornada de Ford, van entrar dissetens i cauen a l’onzè lloc de la general.
Seth Quintero, Henk Lategan, Yazeed Al Rajhi, Toby Price i Joao Ferreira, tots amb Toyota, van copar les cinc primeres posicions d’una etapa de 504 km, amb 400 de cronometrats, amb constants canvis de ritme per l’alternança de pistes ràpides i trams amb molts revolts i pedres. Els pilots disposaven d’una zona per poder canviar els neumàtics.
El domini de Toyota va servir per capgirar la classificació general que ara lidera Nasser Al Attiyah, amb Dacia, seguit de Seth Quintero a 7’’ i de Guillaume de Mevius, a 1:09.
Els pilots de la Catalunya Central són Armand Monleón, 7è a 2:42, Àlex Haro, 17è a 11:48, Nandu Jubany, 35è a 55:4 i Isidre Esteve, 39è a 59:55. Jubany i Esteve van tenir una bona actuació. Van entrar en els llocs 31 i 39 a 31:46 i 45:41, respectivament.
En la categoria SSV, el bugi de Gerard Esteve i Tony Vingut (Pedregà Team) va entrar en la desena posició en una jornada dominada per l’equip Loeb, amb Gonçalo Guerreiro, primer, seguit de Florent Vayssade i Xavier de Soultrat, el líder de la general. El manresà i l’eivissenc són onzens a la general, a 37:02 del francès.
En motos, Edgar Canet va haver d’obrir pista, va patir una caiguda sense conseqüències en haver d’esquivar un camell, i va cedir el primer lloc al vigent campió Daniel Sanders.
El jove pilot de la Garriga és a 30 segons de l’australià i company d’equip a KTM. El tercer lloc l’ocupa el nord-americà Ricky Brabec (Honda).
