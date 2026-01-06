Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol Sala

Aneu Isern i Jana Ruiz, a la selecció espanyola Sub-17

Les jugadores del Covisa Manresa disputaran amb el combinat espanyol dos partits amistosos contra Portugal els dia 13 i 14

Aneu Isern, en una imatge amb la sleecció espanyola Sub-17

Aneu Isern, en una imatge amb la sleecció espanyola Sub-17 / RFEF

Regió7

Manresa

Les jugadores del Covisa Manresa Jana Ruiz i Aneu Isern han estat convocades pel seleccionador Sub-17 espanyol, Iñigo Martínez, per disputar dos partits amistosos contra la selecció de Portugal. Els partits es disputaran els dies 13 i 14 de gener al FPF Arena Portugal, de Lisboa.

Les dues jugadores del club manresà s’incorporaran aquest diumenge dia 11 a la concentració que la selecció farà a Madrid, des d’on viatjaran directament a la capital portuguesa per disputar-hi els dos amistosos.

Jana Ruiz

Jana Ruiz / RFEF

La tanca Aneu Isern i l’ala Jana Ruiz formen part d’una llista de 14 jugadores en què n’hi ha cinc més de catalanes. Es tracta de Mia Pou (portera) i Daniela Guijarro (ala) de l’Eixample CFS, Kenya Hernández (ala) i Adriana Pons (pivot) del CE Futsal Mataró, i de Desirée Bello, del CFS Almacelles.

