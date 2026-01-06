Futbol Sala
Aneu Isern i Jana Ruiz, a la selecció espanyola Sub-17
Les jugadores del Covisa Manresa disputaran amb el combinat espanyol dos partits amistosos contra Portugal els dia 13 i 14
Regió7
Les jugadores del Covisa Manresa Jana Ruiz i Aneu Isern han estat convocades pel seleccionador Sub-17 espanyol, Iñigo Martínez, per disputar dos partits amistosos contra la selecció de Portugal. Els partits es disputaran els dies 13 i 14 de gener al FPF Arena Portugal, de Lisboa.
Les dues jugadores del club manresà s’incorporaran aquest diumenge dia 11 a la concentració que la selecció farà a Madrid, des d’on viatjaran directament a la capital portuguesa per disputar-hi els dos amistosos.
La tanca Aneu Isern i l’ala Jana Ruiz formen part d’una llista de 14 jugadores en què n’hi ha cinc més de catalanes. Es tracta de Mia Pou (portera) i Daniela Guijarro (ala) de l’Eixample CFS, Kenya Hernández (ala) i Adriana Pons (pivot) del CE Futsal Mataró, i de Desirée Bello, del CFS Almacelles.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs