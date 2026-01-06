El gimnasta olímpic Thierno Diallo anuncia que farà un llibre per posar com a exemple la seva història personal
L’esportista va anunciar la publicació a l'espai Tot Esport 360º de Barcelona
El projecte editorial, impulsa l’Ajuntament de Manresa, reconeix la seva trajectòria i situa la fortalesa mental com a condició fonamental per arribar a l’elit
Regió7
El gimnasta olímpic manresà Thierno Diallo ha explicat que farà un llibre en primera persona per explicar la seva arribada a Manresa, la seva progressió en el món de la gimnàstica i què suposa competir al més alt nivell. Diallo ho ha fet públic els darrers dies en una entrevista a Tot Esport 360, un espai que ja muntat l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat a la seu d'INEFC, a Montjuïc.
El manresà va descobrir la seva passió per la gimnàstica gràcies al programa municipal manresà Esport a la Carta, ha estat ja a dos jocs olímpics (Tòquio 2020 i París 2024) i s’ha convertit en molt més que un referent esportiu: constitueix una mostra viva dels valors de l’esport. Tot Esport 360° ha tornat a posar en relleu el potencial esportiu de Catalunya en un esdeveniment centrat en la promoció, la pràctica i l’exhibició de diferents esports i els seus esportistes d’elit. En quatre dies, més de 12.000 persones hauran passat per les instal·lacions de l’INEFC, a Montjuïc, i hauran tingut la possibilitat de veure centenars d’atletes referents en una quarantena de disciplines.
Durant l’entrevista, Thierno Diallo va parlar de la seva trajectòria i també del llibre en el que està immers, que s’està desenvolupant per l’impuls de l’Ajuntament de Manresa i la col·laboració de l’equip de Bevolutive. Aquest anunci del llibre autobiogràfic, que va generar expectativa entre el públic assistent, vol ser una eina que reculli la seva història personal i la converteixi en un relat inspirador per a altres joves: arrenca des dels seus orígens guineans fins al creixement personal i esportiu que l’han portat a ser una peça clau de la gimnàstica espanyola, pendents de poder participar en les seves terceres olimpíades. Casimiro, entrenador i soci fundador de l’EGIBA, ha acompanyat els seus millors esportistes a l’esdeveniment, dos d’ells entrevistats en moments diferents. A l’acte amb Thierno Diallo hi va assistir una bona representació de Manresa encapçalada pel tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Anjo Valentí, i la cap de Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament, Sílvia Saura, a més de l’equip de Bevolutive, amb qui s’està desenvolupant aquesta història, Iñaki Urdangarin, Núria Sala i Iñaki Saltor.
Els organitzadors de Tot Esport 360° van expressar el seu desig que, l’any vinent, aquest mateix espai pugui acollir una presentació del llibre de Thierno Diallo, emmarcant-lo en una iniciativa que reconeix esportistes que dediquen els millors anys de la seva carrera a defensar els colors dels seus clubs i el seu territori al món.
Aquest reconeixement s’emmarca dins de les accions d’innovació de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, segons han explicat fonts municipals. La regidora està implicada en l'impuls dels clubs esportius de la ciutat, un dels grans actius de la capital del Bages, referent per la diversitat de disciplines esportives i pel nombre d’esportistes d’elit que acull.
Una altra de les accions de l’Ajuntament serà una nova jornada esportiva, innovadora i pionera, que tindrà lloc al febrer a Manresa. La iniciativa vol situar la ciutat com a referent en la pràctica de l’esport d’alta intensitat i en el desenvolupament de la fortalesa mental de l’esportista, un factor clau per sostenir-se a l’elit, i posa el focus en el paper dels esportistes, les famílies, els entrenadors i els clubs.
