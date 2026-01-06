Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primer podi de Josep Garcia en el Mundial de SuperEnduro

Josep Garcia, en una de les manigues del SuperEnduro de Riesa / Andrea Belluschi/Future 7Media

Regió7

Manresa

El surienc Josep Garcia va tenir una actuació destacadíssima en la segona prova del Mundial de SuperEnduro disputada a Riesa, en la que és tot just la seva segona participació en aquesta disciplina. El pilot de Súria va quedar en tercera posició i va fer el primer podi en la disciplina que es disputa a cobert.

En principi, Josep Garcia només té previst participar en les tres primeres proves del Mundial de SuperEnduro, tot i que valora de fer-hi el salt en una pròxima temporada.

Garcia va marcar el segon millor temps a la Superpole, i en les tres mànigues va fer quart, sisè i segon, resultat que li va valdre el tercer calaix del podi.

La tercera prova del Mundial, que hauria de ser l’última del surienc, es disputarà el 17 de gener a Bilbao. Un cop l’hagi corregut, Josep Garcia es centrarà en la competició d’EnduroGP amb la intenció de revalidar els triomfs aconseguits al Campionat del Món, els Sis Dies internacionals i el Campionat d’Espanya.

«La veritat és que no m’esperava el podi, ni era l’objectiu de la temporada, però sempre vaig al 100% i avui m’he trobat molt bé», va dir Garcia en acabar la competició.

