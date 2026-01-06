Motor / Dakar
Nani Roma i Àlex Haro pugen al cinquè lloc
Els pilots de Ford es prenen la revenja i copen les cinc primers posicions de la general
Nandu Jubany és segon a la seva categoria de dues rodes motrius
El manresà Gerard Farrés s’enfonsa en una jornada en què perd gairebé quatre hores
Regió7
La tercera etapa del Dakar amb sortida i arribada a AlUla, de 421 km especials, ha provocat un daltabaix a la classificació general. Els pilots de Ford, que el dia abans havien patit el domini dels Toyota, amb els cinc primers llocs de l’etapa, s'han pres la revenja i ara copen les cinc primeres posicions de la general. Nani Roma i l’odonenc Àlex Haro, sisens a l’etapa, salten de l’onzè al cinquè lloc.
Només el sud-africà Guy Botterill, amb el català Oriol Mena de copilot, ha pogut defensar el potencial de la marca japonesa davant dels cotxes nord-americans amb un meritori tercer lloc. El líder Nasser Al Attiyah ha caigut fins a la desena posició, en una jornada entre dunes, en una primera part de navegació pura, i una segona amb pistes, també sense punts de referència clars, i propicia per a les punxades.
No obstant, les diferències encara són ínfimes. Entre el primer classificat de la general, l’estatunidenc Mitch Guthrie i Al Attiyah hi ha tot just 11:39. Roma i Haro són cinquens, a 4:02.
Més enrere, queden Toby Price i l’igualadí Armand Monleón que no han pogut escapolir-se de la punxada general dels Toyota. Han entrat en el 30è lloc, a més de mitja hora del guanyador, i ara són setzens a 25:23.
Els qui segueixen escalant lloc a lloc a la classificació són Nandu Jubany i Toni Vingut i Isidre Esteve i José María Vilalobos. El cuiner de Monistrol de Caldersha entrat en 25è lloc de l’Ultimate, ocupa la 29a absoluta a 1:11:23, però és segon a la seva categoria de cotxes amb dues rodes motrius, a 25:59 de Simon Vitse.
Pel que fa a Esteve, després d’una jornada en què es va veure perjudicat a sortir més enrere de la posició que li hauria de correspondre -l’organització va modificar ahir la nova norma davant les queixes dels pilots-, s'ha recuperat entrant dins del TOP 30 i és 34è a la general, a 1:22:13.
En canvi, el manresà Gerard Farrés ha patit nombroses incidències que li han fet perdre gairebé quatre hores. Ha entrat el 39è de la seva categoria de SSV i ha caigut de la 10a posició a la 27a, a 4:26:41 del lideratge del nord-americà Brock Heger.
En motos, també hi ha hagut trasbals amb les Honda imposant-se a les KTM, encara que el líder Daniel Sanders ha resistit l’ofensiva amb un tercer lloc que li permet mantenir el lideratge per 1:07 sobre Ricky Brabec, segon aquest dimarts per darrere del valencià Tosha Schareina, que ja és tercer a la general. Edgar Canet no ha tingut un bon dia, ha entrat setè amb més d’11 minuts perduts, però es manté ben situat a la general, en què és quart a 8:46 del seu company d’equip.
Els pilots afrontaran aquest dimecres una altra etapa llarga, de 876 km amb 462 cronometrats, entre Riad i Wadi Ad-Dawasir, amb pistes de sorra molt ràpides.
