Bàsquet/Lliga Femenina

El Cadí la Seu paga massa cara una desconnexió en el tercer període (92-83)

Les urgellenques dominen de nou punts en segon quart, però no troben la cistella després del descans i reaccionen massa tard

L'equip d'Isaac Fernández torna a estar igualat amb el primer equip que baixaria

Sivka, marcada per Palma, ha estat un malson per a les urgellenques

Jordi Agut

Jordi Agut

La Seu d'Urgell

El Cadí la Seu ha perdut a la pista del Joventut, un rival directer per a la permanència (92-83) i la victòria de l'Estepona fa que les urgellenques ja tornin a estar empatades amb el primer equip que baixaria. En una última jornada de la primera volta unificada, que ha vist la sorprenent derrota del Girona a Gernika i com el Saragossa se situa líder, les jugadores d'Isaac Fernández s'han encallat en un nefast tercer període (25-10) de parcial, i la reacció final, impulsada per una zona que la Penya ha trigat en desxifrar, ja ha arribat massa tard.

En la primera meitat, el Cadí ha trobat bé la manera de fer mal, amb bones accions de Raventós i Niaré que han provocat que la diferència a mitjan segon quart fos de nou punts, després d'un triple d'Anna Palma (31-40). Però en aquesta fase, en què les visitants podrien haver obert forat, no han sabut parar l'eslovena Sivka, que acabaria amb cinc triples, i el Joventut ha pogut arribar al descans amb només tres punts de dèficit (41-44).

Ha estat en el tercer quart quan el Cadí no ha controlat ni Lamana en la direcció, ni Ebo en la zona, ni Dembélé en el tir, i les verd-i-negres ho han aprofitat per situar-se amb catorze punts de renda (66-52). Només deu punts ha anotat la Seu en aquests deu minuts. La zona 2-3 del tècnic ha permès rebaixar fins als tres punts (79-76), de la mà de Raventós o Gonzales, però una altra tanda de triples, de Piera, Sivka i Dembélé, ho ha sentenciat tot.

JOVENTUT: Piera 9, Ramette 5, Brewer 4, Sivka 17, Dembélé 17 -cinc inicial- Santibáñez 5, Lamana 14, Howard 2, Cotano, Ebo 19

CADÍ LA SEU: Aguilar 7, Gervasini 10, Palma 7, Hollingshed, Niaré 14 -cinc inicial- Gonzales 19, Raventós 22, Mata, Ridard 4

ÀRBITRES: Báez, Ibáñez i Ruiz

PARCIALS: 19-21, 41-44, 66-54, 92-83

