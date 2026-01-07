Futbol / Supercopa d'Espanya
El Barça accedeix a la final amb una golejada d'escàndol (5-0)
Ferran, Fermín, Roony i Raphinha (2) enllesteixen la semifinal davant d’un feble Athletic Club
Joan García guanya el «càsting» a Unai Simón per a la porteria de la selecció espanyola
Que la Supercopa d’Espanya es jugui a mitja temporada i no en sigui el partit inaugural entre el campió de Lliga i el de la Copa exclusivament és una murga. I que, a més a més, es disputi a l’Aràbia Saudita, en una mena de torneig d’estiu en ple hivern i sense la presència de les aficions és una anomalia esportiva que només s’explica per la milionada que en rep la Federació Espanyola i el generós pessic que va a parar als clubs. “Una merda”, va resumir de manera gràfica el bilbaí Iñaki Williams abans que el seu entrenador Ernesto Valverde el renyés públicament. Ara, per al FC Barcelona és una competició transcendent, sigui per sentenciar entrenadors com el mateix Valverde o Xavi, o per enlairar-los, com Hansi Flick.
La Supercopa de l’any passat, guanyada al Madrid per 5 a 2 després de desfer-se de l’Athletic Club per 2 a 0, va significar el punt d’inflexió per a l’equip blaugrana, que hi arribava tercer classificat a la Lliga i amb força dubtes, i que va amb els tres títols domèstics a les seves vitrines, i va confirmar Hansi Flick com l’entrenador que li calia al Barça per tornar a ser l’equip competitiu i fiable que havia deixat de ser.
El Barça de Flick podrà mantenir l’hegemonia a les competicions espanyoles a la final de diumenge després d’haver-se imposat a l’Athletic Club que està lluny de poder discutir-s’hi, com si es quedés sense arguments a la primera afirmació. Els blaugrana van golejar-lo amb gols de Ferran, Fermín, Roony i Raphinha, que en va fer dos, en un partit que va començar a fer baixada ben aviat, que els blaugrana van deixar sentenciat amb el 4 a 0 de la primera part i que va acabar amb una golejada escandalosa (5-0) i amb una superioritat impròpia de la final d’una competició de nivell com la Supercopa.
I això que l’Athletic havia sortit bé i havia situat el joc a territori blaugrana. Va ser un quart d’hora a penes. Pedri i Fermín van tenir dues bones rematades, però no les van localitzar prou lluny de Simón. Ja no va fallar Ferran, que va caçar una pilota al lloc del 9 per fer l’1 a 0. Va ser l’espurna per encendre la golejada. Els gols van començar a caure un darrere l’altre davant d’un Athletic incapaç d’aixecar-se, ni tan sols resistir. Una rematada al pal de Sancet abans del descans i un parell de rematades a la segona van ser l’única mostra de rebel·lia. La semifinal va quedar convertida en un entrenament de qualitat. Valverde va fer els cinc canvis de què disposava en sis minuts, del 54 al 61, i Flick tot just després, entre el 64 i el 72, com si a cap dels dos tècnics els preocupés una lesió que deixés l’equip amb un futbolista menys. El partit feia estona que es jugava caminant.
El tècnic alemany havia advertit els seus jugadors que n’havien de millorar molt la versió del Derbi si volien guanyar l’Athletic i s’hi van posar aviat i amb ganes. Ell mateix hi va contribuir amb una alineació condicionada per la baixa de Lamine Yamal, que porta dies amb problemes físics. No es va entrenar abans del Derbi de dissabte, encara que el va jugar pràcticament sencer, i tampoc va exercitar-se amb els seus companys a la sessió preparatòria de dimarts. Hansi Flick va optar per un onze amb cadascú al seu lloc. Va tornar Èric al central esquerre, va fer un mig del camp amb tres migcampistes purs (Pedri, De Jong i Fermín) i va optar per Roony per suplir Lamine Yamal.
Tots els partits permeten fixar duels individuals. A mig any del Mundial, les excel·lents actuacions de Joan García qüestionen la decisió del seleccionador Luis de la Fuente de no haver-lo convocat encara. Si aquesta semifinal li podia servir de càsting, és clar que el sallentí l’ha guanyat de carrer enfront d’un Unai Simón que, com a mínim, es va menjar el 3 a 0 de Roony i que va badar en el 4 a 0 de Raphinha.
El rival del Barça sortirà de la segona semifinal que jugaran aquest dijous (20.00 h) l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, que no podrà comptar, si no hi ha una sorpresa d’última hora, amb el francès Kilian Mbappé . El francès no va viatjar amb l’equip a l’Aràbia Saudita. La final es jugarà diumenge, també a les 20.00 h.
Fitxa tècnica
FC BARCELONA (5): Joan García; Koundé, Cubarsí, Èric Garcia, Balde (Gerard Martín, m. 64); Pedri (Olmo, m. 72), De Jong (Bernal, m. 64), Fermín; Roony (Lamine Yamal, m. 72), Ferran, Raphinha (Rashford, m. 64).
ATHLETIC CLUB (0): Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama (Lekue, m. 57); Jauregizar, Rego (Selton, m. 61); Berenguer, Sancet (Ruiz de Galarreta, m. 54), Robert Navarro (Guruceta, m. 54); Iñaki Williams (Unai Gómez, m. 54).
ÀRBITRE: Isidro Ruiz de Mera (Comitè castellà-manxec).
GOLS:1-0 (m. 22), Ferran; 2-0 (m. 30), Fermín; 3-0 (m. 34), Roony; 4-0 (m. 38), Raphinha; 5-0 (m. 52).
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026