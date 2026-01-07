Motor
Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
El manresà va tenir un ensurt dimarts, en un salt amb el seu bugui, i ha explicat avui, al costat del seu copilot, Toni Vingut, que han de deixar la cursa
El pilot manresà Gerard Farrés ha anunciat aquest dimecres que abandona l'edició d'enguany del Dakar després de no haver pogut superar les seqüeles físiques d'un accident que va tenir dimarts amb el seu bugui. Aquest dimecres ho ha intentat, però no hi veia bé i es marejava i ha acabat prenent aquesta decisió.
Farrés, acompanyat del seu copilot, l'eivissenc Toni Vingut, explicava que "avui ha estat un dia trist. Ens retirem del ral·li. Em sap molt greu. Ho hem intentat". Vingut afegia que "ahir et vas donar un cop fort, hem estat tot el matí mirant com et trobaves, però no estaves bé i el millor és deixar-ho".
El bagenc seguia dient que "ho hem provat fins al quilòmetre 200, a veure si podia, però em marejava, no hi veia bé. Mai no vols llençar la tovallola, però crec que tocava per un tema de salut".
Agraïa el suport "de l'equip, del seu esforç, dels patrocinadors, les nostres famílies, amics, afició i tots els que hi sou. L'any que ve hi tornarem". Vingut afegia "més forts i ho farem millor".
Aquesta era la dinovena participació de Farrés al Dakar, les primeres en motos, amb les quals va ser tercer el 2017, i a partir de llavors en buguis. El 2019 i el 2022 va ser segon en aquesta categoria, aquest darrer any després de cedir la victòria, per ordres d'equip, a l'estatunidenc Austin Jones. L'any passat, ja dins de l'equip Pedregà, de l'expilot navassenc de quads, va ser sisè ja acompanyat de Toni Vingut, amb el qual enguany anava desè quan va tenir l'accident de dimarts que, a la llarga, l'obliga a abandonar.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026