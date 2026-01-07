Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics

El manresà va tenir un ensurt dimarts, en un salt amb el seu bugui, i ha explicat avui, al costat del seu copilot, Toni Vingut, que han de deixar la cursa

Toni Vingut i Gerard Farrés, anunciant la seva retirada per xarxes socials

Toni Vingut i Gerard Farrés, anunciant la seva retirada per xarxes socials / @gerardfarres

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El pilot manresà Gerard Farrés ha anunciat aquest dimecres que abandona l'edició d'enguany del Dakar després de no haver pogut superar les seqüeles físiques d'un accident que va tenir dimarts amb el seu bugui. Aquest dimecres ho ha intentat, però no hi veia bé i es marejava i ha acabat prenent aquesta decisió.

Farrés, acompanyat del seu copilot, l'eivissenc Toni Vingut, explicava que "avui ha estat un dia trist. Ens retirem del ral·li. Em sap molt greu. Ho hem intentat". Vingut afegia que "ahir et vas donar un cop fort, hem estat tot el matí mirant com et trobaves, però no estaves bé i el millor és deixar-ho".

El bagenc seguia dient que "ho hem provat fins al quilòmetre 200, a veure si podia, però em marejava, no hi veia bé. Mai no vols llençar la tovallola, però crec que tocava per un tema de salut".

Agraïa el suport "de l'equip, del seu esforç, dels patrocinadors, les nostres famílies, amics, afició i tots els que hi sou. L'any que ve hi tornarem". Vingut afegia "més forts i ho farem millor".

Aquesta era la dinovena participació de Farrés al Dakar, les primeres en motos, amb les quals va ser tercer el 2017, i a partir de llavors en buguis. El 2019 i el 2022 va ser segon en aquesta categoria, aquest darrer any després de cedir la victòria, per ordres d'equip, a l'estatunidenc Austin Jones. L'any passat, ja dins de l'equip Pedregà, de l'expilot navassenc de quads, va ser sisè ja acompanyat de Toni Vingut, amb el qual enguany anava desè quan va tenir l'accident de dimarts que, a la llarga, l'obliga a abandonar.

