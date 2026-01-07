Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

LaLiga denuncia els insults a Joan García en el derbi: "Volem el cap de Joan"

El club blanc-i-blau va aplicar un dispositiu de seguretat reforçada amb controls més elevats i xarxes de contenció en els gols davant el retorn del porter de Sallent a Cornellà

Joan García durant el partit contra l'Espanyol

Joan García durant el partit contra l'Espanyol / EFE

Begoña González

Barcelona

El retorn de Joan García al RCD Stadium després de fitxar pel Barça va marcar el derbi català del passat dissabte entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona. Malgrat les mesures de seguretat reforçades a Cornellà i els avisos continus per part del club als propis aficionats, LaLiga ha denunciat que durant la trobada es van proferir insults i faltes de respecte al porter blaugrana. "Volem el cap de Joan", recull el document que van xisclar alguns aficionats durant el partit que va acabar amb la derrota d'un Espanyol que malgrat tot es va desembolicar amb molta solvència.

Entre les múltiples mostres de violència verbal cap a l'equip rival, LaLiga recull especialment els insults dirigits al porter de Sallent de forma personal. En el minut 13 de partit, segons recull el document, un grup d'aficionats locals situats al Gol Cornellà, sectors 109, 110, i 111 i integrants de la graderia d'animació “Graderia Canito”, van entonar de manera coral i coordinada durant, aproximadament, 10 segons, el càntic “Volem el cap de Joan” sent secundat per gran part d'aficionats situats en altres zones de l'estadi. Paral·lelament, entre les faltes de respecte, LaLiga notifica el desplegament de cartells amb dibuixos de rates i el llançament puntual d'ampolles semiplenes amb tap al camp.

Crema de samarretes de Joan García aquest dissabte a les portes de l'Espanyol

Crema de samarretes de Joan García aquest dissabte a les portes de l'Espanyol / MANU MITRU

Esforç de l'Espanyol per evitar-ho

No obstant això, i malgrat els insults, el comunicat de LaLiga destaca els esforços del club blanc-i-blau per evitar aquestes conductes. En nombroses ocasions durant la disputa de la trobada i després dels càntics reflectits anteriorment, el Club va emetre, tant en català com en castellà, a través dels videomarcadors de l'estadi el missatge: "Es recorda que la legislació per a la prevenció de la violència en l'esport prohibeix i sanciona la participació activa en actes violents, xenòfobs, homòfobs o racistes".

A més, des de dies abans, el club ja havia emès recomanacions per als accessos al camp i havia notificat la prohibició d'entrar a l'estadi amb bosses grans o simbologia del Barça. Paral·lelament, per a evitar el llançament d'objectes, la direcció del club blanc-i-blau va optar per instal·lar dues xarxes aproximadament 8 metres d'altura ocupant l'ample entre les interseccions de la línia de meta amb la intersecció de les línies de l'àrea de penal després de les porteries.

Paral·lelament, el club va instal·lar un túnel retràctil en la zona d'accés a túnel de vestuaris, que podria desplegar-se tant al descans com al final de la trobada, amb la finalitat d'evitar que, en cas de llançaments d'objectes, algun pogués impactar contra futbolistes, tècnics o equip arbitral. En aquest partit es va desplegar en la retirada després de la finalització de la segona part.

