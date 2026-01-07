LaLiga denuncia els insults a Joan García en el derbi: "Volem el cap de Joan"
El club blanc-i-blau va aplicar un dispositiu de seguretat reforçada amb controls més elevats i xarxes de contenció en els gols davant el retorn del porter de Sallent a Cornellà
Begoña González
El retorn de Joan García al RCD Stadium després de fitxar pel Barça va marcar el derbi català del passat dissabte entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona. Malgrat les mesures de seguretat reforçades a Cornellà i els avisos continus per part del club als propis aficionats, LaLiga ha denunciat que durant la trobada es van proferir insults i faltes de respecte al porter blaugrana. "Volem el cap de Joan", recull el document que van xisclar alguns aficionats durant el partit que va acabar amb la derrota d'un Espanyol que malgrat tot es va desembolicar amb molta solvència.
Entre les múltiples mostres de violència verbal cap a l'equip rival, LaLiga recull especialment els insults dirigits al porter de Sallent de forma personal. En el minut 13 de partit, segons recull el document, un grup d'aficionats locals situats al Gol Cornellà, sectors 109, 110, i 111 i integrants de la graderia d'animació “Graderia Canito”, van entonar de manera coral i coordinada durant, aproximadament, 10 segons, el càntic “Volem el cap de Joan” sent secundat per gran part d'aficionats situats en altres zones de l'estadi. Paral·lelament, entre les faltes de respecte, LaLiga notifica el desplegament de cartells amb dibuixos de rates i el llançament puntual d'ampolles semiplenes amb tap al camp.
Esforç de l'Espanyol per evitar-ho
No obstant això, i malgrat els insults, el comunicat de LaLiga destaca els esforços del club blanc-i-blau per evitar aquestes conductes. En nombroses ocasions durant la disputa de la trobada i després dels càntics reflectits anteriorment, el Club va emetre, tant en català com en castellà, a través dels videomarcadors de l'estadi el missatge: "Es recorda que la legislació per a la prevenció de la violència en l'esport prohibeix i sanciona la participació activa en actes violents, xenòfobs, homòfobs o racistes".
A més, des de dies abans, el club ja havia emès recomanacions per als accessos al camp i havia notificat la prohibició d'entrar a l'estadi amb bosses grans o simbologia del Barça. Paral·lelament, per a evitar el llançament d'objectes, la direcció del club blanc-i-blau va optar per instal·lar dues xarxes aproximadament 8 metres d'altura ocupant l'ample entre les interseccions de la línia de meta amb la intersecció de les línies de l'àrea de penal després de les porteries.
Paral·lelament, el club va instal·lar un túnel retràctil en la zona d'accés a túnel de vestuaris, que podria desplegar-se tant al descans com al final de la trobada, amb la finalitat d'evitar que, en cas de llançaments d'objectes, algun pogués impactar contra futbolistes, tècnics o equip arbitral. En aquest partit es va desplegar en la retirada després de la finalització de la segona part.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026