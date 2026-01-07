Motor
Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
El pilot de Monistrol de Calders ha tingut problemes amb la bomba de la gasolina i el seu futur a la prova és una incògnita el mateix dia de la retirada de Gerard Farrés
Bon dia per a Price i Monleón i complicat per a Roma i Haro, que baixen al setè lloc, i per a Esteve, que perd una hora
Jornada negra per a dos dels nostres pilots al Dakar. El manresà Gerard Farrés ha abandonat en la categoria de buguis per les seqüeles físiques derivades d’un accident del dia anterior. A més, el pilot de Monistrol de Calders Nandu Jubany ha vist com el seu Optimus es quedava aturat a trenta quilòmetres del final de l’especial, quan anava 18è de l’etapa, i ensorrava les seves possibilitats a la cursa. Sembla que un problema amb la bomba de la gasolina n’era la responsable. Aquest vespre encara no havia arribat al final de la primera part de l’etapa marató.
Perquè la jornada era prou dura. Sense assistència era complicat que es pogués resoldre qualsevol dificultat. Farrés ha decidit parar perquè, com va explicar, «em marejava i no hi veia bé». Davant d’això ha prioritzat la salut en el seu primer abandonament en buguis i quart en total en dinou participacions, i tres podis, a la prova.
Davant de la incògnita sobre el futur de Jubany, la resta dels nostres han viscut la cara i la creu de la moneda. Toby Price i l’igualadí Armand Monleón (Toyota) han ofert la seva millor actuació fins ara i han estat setens d’una jornada guanyada pel seu company d’equip, el sud-africà Henk Lategan. Ara són setzens d’una general en què Nani Roma i Àlex Haro (Ford) han baixat fins a setè lloc després de ser quinzens i perdre 29 minuts. Tampoc no ha estat un dia fàcil per a Isidre Esteve (Toyota), qui ha perdut més d’una hora i ara és trentè de la general, a 2 hores i 12 minuts del líder, que és el propi Lategan, per davant del qatarià Al-Attiyah. En motos, triomf del valencià d’Honda Tosha Schareina, qui lidera la prova.
