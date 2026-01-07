Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Voltregà i l'Alcoi s'afegeixen al Reus i al Noia com a possibles rivals de l'Igualada Rigat a la Copa del Rei

Els arlequinats acaben la primera volta de la lliga segons just abans d'encarar la tornada de la Champions, a la pista de l'equip de la capital del Baix Camp

Els jugadors de l'Igualada Rigat, després de guanyar a Sant Hipòlit, amb els seus aficionats / Xavi Garcia/Igualada Rigat

Jordi Agut

El CP Voltregà Movento Stern i l'Aitex PAS Alcoi són els dos últims classificats per a la fase final de la Copa del Rei masculina d'hoquei patins. La competició tindrà lloc entre el 19 i el 22 de març a Sant Sadurní d'Anoia, la mateixa localitat on tindrà lloc el sorteig d'aparellaments, el proper 20 de gener. Són, per tant, dos possibles rivals d'un Igualada Rigat que ha finalitzat segon la primera meitat de la competició, darrere del Barça i davant del Liceo i el Calafell, que completaran el cartell del torneig.

Això que el Voltregà va caure contra l'Igualada per 2-4 en la darrera jornada de la primera volta. Però la previsible derrota del Rivas contra el Barça per 2-5 va assegurar la seva classificació i també la dels alcoians, que van caure davant del Liceo per 3-5. Tot i les seves victòries en aquesta jornada, ni el Lleida, ni el Maçanet no van arribar als 15 punts d'osonencs i alacantins.

D'aquesta manera, Barça, Igualada Rigat, Liceo i Calafell seran els caps de sèrie. La resta seran el Reus Deportiu, el Noia Freixenet, organitzador del certamen, el Voltregà, botxí de l'Igualada l'any passat, i l'Alcoi. En aquest partit, els arlequinats es van avançar dos cops mitjançant Matías Pascual, però Burgayà i Canal van anar empatant aquestes anotacions. A 14 minuts per al final, Marc Carol va fer el 2-3 i, ja sobre la botzina, Roger Bars va reblar el resultat.

La victòria va servir per arrencar bé el 2026 just abans de la tornada a la Lliga de Campions, en què l'Igualada, quart de grup amb 3 punts, visita un Reus que, com el St. Omer, encara es troba a zero. Per davant, el Porto té 9 punts i el Trissino i el Barça, 7. Els anoiencs van perdre a casa contra portuguesos i blaugrana i van vèncer a França en els primers partits. Els quatre primers passen a quarts de final. El duel a la pista del Reus serà dijous, dia 8, a les 21 hores. La primera jornada de lliga de la segona volta, per a l'Igualada, es trasllada a dilluns, amb la visita a la pista del Barça a les vuit del vespre.

