Hoquei patins/OK Lliga
El Voltregà i l'Alcoi s'afegeixen al Reus i al Noia com a possibles rivals de l'Igualada Rigat a la Copa del Rei
Els arlequinats acaben la primera volta de la lliga segons just abans d'encarar la tornada de la Champions, a la pista de l'equip de la capital del Baix Camp
El CP Voltregà Movento Stern i l'Aitex PAS Alcoi són els dos últims classificats per a la fase final de la Copa del Rei masculina d'hoquei patins. La competició tindrà lloc entre el 19 i el 22 de març a Sant Sadurní d'Anoia, la mateixa localitat on tindrà lloc el sorteig d'aparellaments, el proper 20 de gener. Són, per tant, dos possibles rivals d'un Igualada Rigat que ha finalitzat segon la primera meitat de la competició, darrere del Barça i davant del Liceo i el Calafell, que completaran el cartell del torneig.
Això que el Voltregà va caure contra l'Igualada per 2-4 en la darrera jornada de la primera volta. Però la previsible derrota del Rivas contra el Barça per 2-5 va assegurar la seva classificació i també la dels alcoians, que van caure davant del Liceo per 3-5. Tot i les seves victòries en aquesta jornada, ni el Lleida, ni el Maçanet no van arribar als 15 punts d'osonencs i alacantins.
D'aquesta manera, Barça, Igualada Rigat, Liceo i Calafell seran els caps de sèrie. La resta seran el Reus Deportiu, el Noia Freixenet, organitzador del certamen, el Voltregà, botxí de l'Igualada l'any passat, i l'Alcoi. En aquest partit, els arlequinats es van avançar dos cops mitjançant Matías Pascual, però Burgayà i Canal van anar empatant aquestes anotacions. A 14 minuts per al final, Marc Carol va fer el 2-3 i, ja sobre la botzina, Roger Bars va reblar el resultat.
La victòria va servir per arrencar bé el 2026 just abans de la tornada a la Lliga de Campions, en què l'Igualada, quart de grup amb 3 punts, visita un Reus que, com el St. Omer, encara es troba a zero. Per davant, el Porto té 9 punts i el Trissino i el Barça, 7. Els anoiencs van perdre a casa contra portuguesos i blaugrana i van vèncer a França en els primers partits. Els quatre primers passen a quarts de final. El duel a la pista del Reus serà dijous, dia 8, a les 21 hores. La primera jornada de lliga de la segona volta, per a l'Igualada, es trasllada a dilluns, amb la visita a la pista del Barça a les vuit del vespre.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026