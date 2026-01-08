Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Hoquei patins/Lliga de Campions

L'Igualada Rigat cau a Reus castigat per les blaves i les faltes directes (4-3)

Els arlequinats, que vencien 0-2, paguen cara una expulsió temporal a Ruano i la diferència d'efectivitat a pilota aturada i cauen per tercer cop a Europa

La rebuscada targeta blava a Ruano ha estat determinant en el partit

La rebuscada targeta blava a Ruano ha estat determinant en el partit / Arxiu/Xavi Garcia

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'Igualada Rigat ha perdut per 4-3 a Reus un partit molt important per poder accedir a la final a vuit de la Lliga de Campions. Els arlequinats, que cauen per tercer cop en quatre partits i permeten els del Baix Camp puntuar per primer cop, han perdut una diferència de 0-2 al final del primer període i després no han pogut remuntar en un duel ple de faltes.

El partit s'ha posat molt de cara per a l'Igualada a l'inici. Les moltes faltes indicades pels col·legiats portuguesos enterbolien el joc i, després d'un parell d'aproximacions, Marc Carol ha avançat d'esquerra a dreta i ha deixat anar un xut de cullera que ha superat Ballart. L'equip de Marc Muntané tenia el partit controlat i, tot seguit, Cañadillas ha picat la bola perquè Roger Bars, qui havia rebut un fort cop a l'inici, fes el segon a boca de gol.

Però el Reus ha reduït la distància massa aviat, en el següent minut, quan Guillem Jansà, en l'últim segon de possessió, ha superat Arnau Martínez d'un xut creuat. Després, Ruano ha fallat una ocasió molt clara abans del ball de blaves. Primer una doble, per a Martínez i Cabanillas; després, una per a Pascual a la qual els anoiencs han sobreviscut. Però no ho han fet a la de Ruano per moure la porteria. Primer Martí Casas i després Salvat han aprofitat la superioritat per capgirar el marcador. A sobre, abans del descans, els àrbitres han anul·lat un gol de Roma per aixecar massa l'estic en el rebuig d'una falta directa.

A la segona meitat no hi ha hagut tan encert, però el partit ha discorregut durant molts minuts en la cornisa de saber si el Reus obria dos gols de marge o l'Igualada empatava. Passats deu minuts l'ocasió l'ha tinguda Marc González en la segona falta directa per la quinzena falta del Reus, però Càndid Ballart li ha llegit la intenció. Un minut després, la desena dels igualadins no l'ha desaprofitada Martí Casas, qui ha picat la bola per damunt d'Arnau Martínez i l'ha batut.

L'esperança ha tornat amb un penal que ha transformat Roger Bars. Encara faltaven deu minuts, però les ocasions de l'Igualada, l'última de les quals de Cañadillas a l'últim segon, han estat sempre avortades per un gran Càndid Ballart.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents