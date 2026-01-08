Hoquei patins/Lliga de Campions
L'Igualada Rigat cau a Reus castigat per les blaves i les faltes directes (4-3)
Els arlequinats, que vencien 0-2, paguen cara una expulsió temporal a Ruano i la diferència d'efectivitat a pilota aturada i cauen per tercer cop a Europa
L'Igualada Rigat ha perdut per 4-3 a Reus un partit molt important per poder accedir a la final a vuit de la Lliga de Campions. Els arlequinats, que cauen per tercer cop en quatre partits i permeten els del Baix Camp puntuar per primer cop, han perdut una diferència de 0-2 al final del primer període i després no han pogut remuntar en un duel ple de faltes.
El partit s'ha posat molt de cara per a l'Igualada a l'inici. Les moltes faltes indicades pels col·legiats portuguesos enterbolien el joc i, després d'un parell d'aproximacions, Marc Carol ha avançat d'esquerra a dreta i ha deixat anar un xut de cullera que ha superat Ballart. L'equip de Marc Muntané tenia el partit controlat i, tot seguit, Cañadillas ha picat la bola perquè Roger Bars, qui havia rebut un fort cop a l'inici, fes el segon a boca de gol.
Però el Reus ha reduït la distància massa aviat, en el següent minut, quan Guillem Jansà, en l'últim segon de possessió, ha superat Arnau Martínez d'un xut creuat. Després, Ruano ha fallat una ocasió molt clara abans del ball de blaves. Primer una doble, per a Martínez i Cabanillas; després, una per a Pascual a la qual els anoiencs han sobreviscut. Però no ho han fet a la de Ruano per moure la porteria. Primer Martí Casas i després Salvat han aprofitat la superioritat per capgirar el marcador. A sobre, abans del descans, els àrbitres han anul·lat un gol de Roma per aixecar massa l'estic en el rebuig d'una falta directa.
A la segona meitat no hi ha hagut tan encert, però el partit ha discorregut durant molts minuts en la cornisa de saber si el Reus obria dos gols de marge o l'Igualada empatava. Passats deu minuts l'ocasió l'ha tinguda Marc González en la segona falta directa per la quinzena falta del Reus, però Càndid Ballart li ha llegit la intenció. Un minut després, la desena dels igualadins no l'ha desaprofitada Martí Casas, qui ha picat la bola per damunt d'Arnau Martínez i l'ha batut.
L'esperança ha tornat amb un penal que ha transformat Roger Bars. Encara faltaven deu minuts, però les ocasions de l'Igualada, l'última de les quals de Cañadillas a l'últim segon, han estat sempre avortades per un gran Càndid Ballart.
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics