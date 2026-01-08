Bàsquet
Manresa serà una de les seus de la nova Copa Campions de la Lliga ACB
Aquesta nova competició neix amb l'objectiu de promocionar la integració al món del bàsquet per persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys en tres seus repartides pel territori en els propers cinc mesos
Manresa serà el mes de març vinent una de les seus de la nova Copa Campions, una nova competició de la Lliga ACB que neix amb l'objectiu d'integrar al món del bàsquet a les persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys. El tret de sortida de la iniciativa tindrà lloc a l'Alqueria del Basket de València, on durant el cap de setmana del 17 i 18 de gener es disputarà la primera jornada. El mes de març la competició es traslladarà a la capital bagenca, mentre que al maig es disputaran partits a Bilbao.
La Copa Campions és una competició totalment nova que s'ha presentat aquest dijous al migdia a Madrid, a la seu de la Family Bankers Office del Banc Mediolanum de Madrid. Aquesta entitat financera serà qui patrocinarà aquest nou torneig que comptarà amb la participació de 18 equips, un representant per a cadascun dels equips que formen part en l'actualitat de la Lliga Endesa. El format de la competició constarà de tres jornades, amb sis equips en cadascuna de les tres seus.
Durant la presentació, el president de l'ACB, Antonio Martín, ha explicat que aquesta nova iniciativa "està inscrita a les accions de la Fundació ACB", i que el fet que el bàsquet sigui també una eina de transformació social "era un deute que tenia l'ACB". "La nostra il·lusió és poder gaudir del que ens permet una propietat que desenvolupa el bàsquet i que té una certa repercussió social. Hem pensat en una estructura perquè puguin competir i, sobretot, passar-ho bé" ha clos el president de l'associació de clubs.
"Estar a prop de les persones"
El conseller delegat de Mediolanum, Luca Bosisio, ha destacat que "la raó de ser del banc és estar amb les persones, i estar a prop de l'esport és una gran manera d'estar junts". A més, ha revelat que tan aviat van saber que s'estava plantejant aquesta iniciativa, s'hi van interessar per ser-ne un dels pilars. També ho seran la resta de patrocinadors del torneig: Endesa, Toyota i Pelayo.
Montse Prats, directora de l'Acció Social de l'entitat financera, ha afirmat que "aquest gran esdeveniment és clau per crear una societat més igualitària i justa". Unes paraules que subratllava Ignacio Asensi, responsable de patrocinis d'Endesa, que complementava afegint que "la societat actual requereix el suport de les grans empreses per fer-lo un món millor. El bàsquet ens ha donat molt i creiem que és una gran eina per tornar-ho a la societat".
Rebeca Guillén, directora de màrqueting de Toyota, ha sentenciat que la Copa Campions "no és una competició qualsevol, sinó una manera d'entendre l'esport, la integració i la superació, i això és molt important per la societat". I la directora del mateix departament de Pelayo, Emma Ruiz de Azcarate ha volgut destacar que participar de la competició "és molt important, ja que per nosaltres les persones és el més important i donant suport a aquesta competició ampliem la dimensió del nostre negoci".
Donar veu als jugadors
Però els veritables protagonistes de la jornada han estat precisament alguns dels jugadors que formaran part dels 18 equips que competiran en aquesta primera edició de la competició. A la presentació hi han estat presents quatre representants: Jesús Gómez del Joventut Badalona Fedamar, Manuel Moreno del Valencia Basket Aderes, Miquel Delaurens de l'Atlas Lleida i Jesús Gómez del Covirán Granada.
El representant del club verd-i-negra ha explicat que per a ell "poder representar el meu equip és molt important", mentre que el de l'entitat lleidatana ha posat èmfasi en "com és de bonic jugar a bàsquet amb els meus companys. Independentment si guanyem o perdem". El jugador del València ha valorat de manera especialment positiva el fet de poder competir: "Es competeix més, i a mi m'agrada molt jugar i gaudeixo de tots els minuts que soc a la pista". El representant del conjunt andalús ha clos l'acte reivindicant la seva validesa per jugar a bàsquet: "Aquesta competició és molt important perquè tothom vegi que les persones amb discapacitat també sabem jugar a bàsquet".
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Una enorme fuita d'aigua provoca inundacions a la carretera Santpedor de Manresa
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat