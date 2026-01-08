Esquí
Quim Salarich, de La Molina Club d'Esports, aconsegueix una meritòria 13a posició a la Copa del Món d'eslàlom
L'esquiador vigatà va certificar una segona mànega gairebé excel·lent que li permeten continuar somiant a ser als seus tercers Jocs Olímpics d'hivern aquest febrer
Regió7
Quim Salarich va encetar el 2026 de la millor manera possible: Aconseguint una meritòria tretzena posició en eslàlom a la prova de Madonna di Campligio de la Copa del Món. L'esquiador vigatà no només va sobreviure en una prova amb molts competidors de primer nivell eliminats en alguna de les mànegues, sinó que a més va ensenyar la seva millor versió quan les condicions eren menys favorables. I és que en la segona baixada va sorprendre a tothom aturant el cronòmetre als 52.34 segons, el segon millor registre d'entre tots els participants.
Una tretzena plaça que permeten a l'esquiador vigatà de La Molina Club d'Esports continuar somiant amb la possibilitat de ser als seus tercers Jocs Olímpics d'hivern. Una cita marcada amb vermell al calendari i que tindran lloc també a territori italià, concretament a l'estació d'esquí de Cortina d'Ampezzo. No és la primera vegada que Salarich assoleix una gran posició a Madonna di Campligio, ja que a les seves pistes va assolir una quinzena posició en la prova de la Copa del Món l'any 2022.
L'esquiador de La Molina Club d'Esports no havia tingut massa sort aquesta temporada, més enllà d'un aïllat 11è lloc a l'eslàlom d'Obereggen a la Copa d'Europa. En la primera baixada, el vigatà va signar una mànega molt intel·ligent i ràpida que el col·locava a una bona 22a posició. Salarich deixava anar la ràbia acumulada de les darreres competicions, i sense pressió, completava un segon descens gairebé perfecte que li servia per certificar el 13è lloc final i la segona plaça a la mànega.
En aquesta segona baixada, només el va superar el francès Paco Rassat, que va travessar la línia de meta amb un temps de 52.32, tot just dues centèsimes més ràpid que Salarich. Precisament Rassat va ser el tercer home més ràpid, 37 centèsimes més lent que el seu compatriota Noel Clement. La segona posició va ser pel finlandès Eduard Hallberg, a 12 centèsimes de Clement.
