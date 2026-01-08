Motor
Roma i Haro són desposseïts del triomf d'etapa al Dakar per una penalització
L'excés de velocitat en una zona regulada costa al vehicle copilotat per l'odenenc la victòria parcial però el seu Ford puja al quart lloc de la general
El Ford pilotat per l'osonenc Nani Roma, acompanyat del copilot d'Òdena Àlex Haro, ha estat desposseït de la victòria en la cinquena etapa del Dakar, la segona part de la jornada marató amb arribada a Ha'il, amb una especial final de 356 quilòmetres. L'excés de velocitat en una zona acotada ha costat una penalització d'1 minut i 10 segons a l'equip, un fet que ha permès el triomf parcial al seu company d'equip, l'estatunidenc Mitch Guthrie.
Roma i Haro havien guanyat l'etapa per només quatre segons, però la penalització els ha deixat segons, a 1.06. De tota manera, la seva bona jornada els ha permès ascendir a la quarta posició provisional de la general, a 1.21 del tercer lloc del seu company Mattias Ekström. Segueix líder el Toyota del sud-africà Henk Lategan, amb 3 minuts i 17 segons sobre el Dacia de Nàsser al-Attiyah, que només ha pogut ser setzè de la jornada.
El dia ha estat prou positiu per a un altre Toyota, el de l'olianès Isidre Esteve, que ha estat 21è i ara és 28è de la general. En canvi, després del seu bon dimecres, el Toyota oficial de l'australià Toby Price, amb l'igualadí Armand Monleón al costat, només ha estat 26è, a 20 minuts de Guthrie, i és quinzè de la general, a 38 minuts del líder.
Pel que fa a l'Optimus de Nandu Jubany, ha pres la sortida tot i que ahir va perdre més de deu hores quan es va quedar aturat a trenta quilòmetres de la meta per un problema amb la bomba de la gasolina. Al pas pel quilòmetre 271 era 34è i sembla que seguirà en cursa, tot i que no apareixia a les classificacions oficials, amb la qual cosa diu adeu a les seves opcions de repetir podi en dues rodes motrius.
En motos, victòria d'etapa per a l'argentí de KTM Luciano Benavides. El seu company, l'australià Daniel Sanders, recupera el lideratge amb 1.59 sobre qui l'ostentava fins ara, el valencià Tosha Schareina, que només ha pogut ser cinquè. El vallesà Edgar Canet ha perdut totes les seves opcions en estar-se una hora aturat per problemes amb la mousse del darrere.
