Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa vol encetar la segona volta amb un triomf per apropar-se a la permanència
L'equip que dirigeix Jairo Molero encara aquest segon tram de competició amb l'objectiu clar d'abandonar les posicions de descens
El tècnic del conjunt manresà recupera Lleïr Mujal, Aleix Pérez, Àlex Llucià i Oriol Blasco, però encara no podrà comptar amb Xavi Santaella
Regió7
El Covisa Manresa viatja a la localitat alacantina d'Ibi amb la intenció cabdal d'oblidar la trajectòria negativa que l'equip aquest inici de temporada, i encetar l'any amb un triomf que els apropi a l'objectiu de la salvació. L'equip manresà va encaixar un sorprenent 1-3 en el debut a la competició al Pujolet, i ara vol demostrar que la tendència ha canviat tombant a domicili un dels equips que més sòlid s'ha mostrat en l'apartat defensiu. El Covisa és a 6 punts del Lleida, el primer equip fora del descens.
Els alacantins són vuitens a la taula classificatòria amb 22 punts, i han signat 6 victòries, 4 empats i només 5 derrotes en els primers 15 partits de la temporada regular. La clau d'aquest bon rendiment ha residit precisament en la capacitat d'encaixar molt poc. Prova d'això és que ara mateix són el segon equip de tot el grup que menys gols ha rebut: un total de 37.
L'Ibi només ha cedit dues derrotes al seu pavelló, davant del Mataró, líder del grup, i del Natació Sabadell, tercer. I és que el Rubén Plaza s'ha convertit gairebé en un feu inexpugnable. El conjunt manresà afrontarà aquest duel amb les novetats de Lleïr Mujal, Aleix Pérez, Àlex Llucià i Oriol Blasco, que ja han fet net de les seves particulars lesions. En canvi, Molero encara no podrà comptar amb Xavi Santaella.
