Motor
Nani Roma i Àlex Haro assalten el podi del Dakar abans de la jornada de descans
El pilot osonenc i el copilot d'Òdena han navegat de meravella en la primera gran etapa de dunes d'aquesta edició del raid
L'igualadí Armand Monleón guia Toby Price fins al quart lloc de l'etapa, a una mica més de 4 minuts del vencedor: Nàsser al-Attiyah
Nani Roma i Àlex Haro han arribat a l'equador del Dakar de la millor manera que ho podien fer, recuperant molt de temps en la segona part de la marató de dijous i reivindicant-se com una parella preparada per obrir pista i no perdre massa temps en la primera gran etapa de dunes de l'edició d'enguany. El pilot osonenc i el copilot d'Òdena han segellat una gran jornada de competició amb el seu Ford que els permet pujar al tercer graó del podi, superant el seu company de Ford, Mattias Ekström, que ha patit molt a les dunes.
Tot el contrari que el qatarí Nàsser al-Attiyah, que aprofitant la seva posició de sortida (15è) ha estat amb diferència el pilot més ràpid a cobrir els 326 quilòmetres d'especial. El Dacia ha surfejat amb molta eficiència les dunes del desert, i ha aprofitat totes les traces dels pilots que sortien primer per assaltar la primera posició a la classificació general. Al-Attiyah ha tret gairebé nou minuts i mig a Henk Lategan, que era el líder de la categoria reina del Dakar des de la primera part de l'etapa marató, i que ara és segon a una mica més de sis minuts.
També ha realitzat una gran etapa el copilot Armand Monleón, que de nou aprofitant un bon ordre de sortida (25è) ha guiat l'australià Toby Price fins a la quarta posició de la classificació de l'etapa. La parella ha conduït el seu Toyota amb fluïdesa damunt del desert saudita i ha travessat la línia d'arribada a una mica més de quatre minuts d'Al-Attiyah. Un resultat, però, que no té un efecte directe a la classificació general, en què es mantenen en quinzena posició.
Nandu Jubany ha clos aquesta primera meitat del raid més dur del món amb una tercera posició a la classificació de cotxes amb tracció a dues rodes, a una mica més de dotze minuts del vencedor, el francès Simon Vitse.
