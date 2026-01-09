Motor
El pilot d'Oliana Isidre Esteve abandona el Dakar després d'impactar contra una duna
En la primera etapa amb presència de les grans muntanyes de sorra del desert, el pilot d'Oliana ha tingut un accident que ha destrossat el seu Toyota Hilux
La sisena etapa del rally Dakar era una convidada de luxe per tancar la primera setmana de competició. Es tractava de la primera gran etapa amb presència de dunes de l'edició d'enguany, però també ha estat la raó per la qual Isidre Esteve s'ha hagut de retirar del seu 21è Dakar. L'accident hauria ocorregut entre els punts quilometrats 204 i 248, i l'impacte hauria estat prou important per deixar inutilitzable el Toyota Hilux adaptat de la categoria T1 que conduïa en aquesta edició el pilot d'Oliana.
Segons ha pogut saber aquest diari, tant Esteve com el seu copilot, Txema Villalobos, es troben en un bon estat físic. El pilot olianès només hauria patit una petita fractura a la zona de l'estern, mentre que el copilot de Calonge hauria patit una forta estrabada a la zona cervical.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16