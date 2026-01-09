Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pilot d'Oliana Isidre Esteve abandona el Dakar després d'impactar contra una duna

En la primera etapa amb presència de les grans muntanyes de sorra del desert, el pilot d'Oliana ha tingut un accident que ha destrossat el seu Toyota Hilux

Isidre Esteve hauria impactat contra una duna durant la sisena etapa

Isidre Esteve hauria impactat contra una duna durant la sisena etapa / Thibault Camus/AP

Marc Llohis

Manresa

La sisena etapa del rally Dakar era una convidada de luxe per tancar la primera setmana de competició. Es tractava de la primera gran etapa amb presència de dunes de l'edició d'enguany, però també ha estat la raó per la qual Isidre Esteve s'ha hagut de retirar del seu 21è Dakar. L'accident hauria ocorregut entre els punts quilometrats 204 i 248, i l'impacte hauria estat prou important per deixar inutilitzable el Toyota Hilux adaptat de la categoria T1 que conduïa en aquesta edició el pilot d'Oliana.

Segons ha pogut saber aquest diari, tant Esteve com el seu copilot, Txema Villalobos, es troben en un bon estat físic. El pilot olianès només hauria patit una petita fractura a la zona de l'estern, mentre que el copilot de Calonge hauria patit una forta estrabada a la zona cervical.

