Esquí alpí
Albert Ortega, de l'equip de La Molina, queda 25è en el gegant d'Adelboden de la Copa del Món
El seu company Aleix Aubert, que també ha participat a la cursa, no ha pogut superar la primera màniga
Regió7
L'esquiador barceloní Albert Ortega, de La Molina Club d'Esquí, ha estat 23è en l'eslàlom gegant que aquest dissabte s'ha disputat a l'estació suïssa d'Adelboden, puntuable per a la Copa del Món. És el segon cop que Ortega supera una primera màniga d'una prova d'aquesta especialitat després del 23è lloc de fa unes setmanes a l'estació estatunidenca de Copper Mountain. No ha tingut tanta sort el seu company d'equip Aleix Aubert, que no ha pogut completar la primera baixada.
Ortega, que sortia amb un dorsal alt, el 45, havia de quedar entre els trenta primers i es va basar en un sector final molt bo per acabar amb un temps d'1.16.95. Quedava a 2.45 del registre del líder, el suís Marco Odermatt, però el més important ha estat que el 29è lloc li donava dret a un altre descens.
En aquest, en invertir-se l'ordre de la classificació, ha sortit segon i ha anat passant tots els sectors amb solvència fins acabar amb un temps de 2.35.71, a 4.48 del propi Odermatt, qui s'ha imposat en aquesta prova per cinquè any consecutiu.
Ortega, qui aspira a competir en els propers Jocs de Milà-Cortina, ha manifestat que "ha estat un dia de lluita extrema, amb una primera màniga molt bona i alguna errada en la segona. Hem aconseguit un top-25 i cal seguir en aquesta dinàmica".
