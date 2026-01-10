Futbol
El Barça podria estudiar una sortida del jugador de Berga Marc Bernal aquest mes de gener
El club no tancaria la porta a una cessió, tot i que Flick el vol retenir i dependrà de les ofertes i la situació esportiva del futbolista a final de mes. El Girona el vol
Carlos Monfort
El Barça podria estudiar una última operació al mercat, a banda de la de Marc-André ter Stegen. La novetat és en el futur de Marc Bernal, un futbolista estratègic per al club blaugrana de cara al futur, però que ara no té els minuts suficients per continuar progressant. El Barça està molt satisfet amb la seva recuperació i compta amb ell, però es valora obrir-li la porta en forma de cessió a finals de gener si arriba una bona proposta esportiva perquè pugui continuar creixent. No hi ha res decidit, tot i que la direcció esportiva i Hansi Flick tenen el tema sobre la taula per prendre una decisió en les pròximes setmanes.
Bernal és un futbolista molt del gust de Hansi Flick i fa només uns dies la seva sortida estava absolutament descartada. L’arribada de João Cancelo obre moltes combinacions i podria permetre que Eric Garcia tingués més minuts com a migcentre, una opció que ha funcionat en aquest últim tram de la temporada. Malgrat tot, el berguedà començava a gaudir de molts minuts i semblava que estava ben posicionat en les rotacions al centre del camp. De fet, Flick l’ha prioritzat clarament per davant de Marc Casadó, motiu pel qual aquest moviment sorprèn.
El Barça ja ha rebut alguna proposta en ferm i és el Girona el club que més està pressionant per aconseguir la cessió de Bernal fins a finals de temporada. L’equip de Míchel està negociant amb el Barça tant per Bernal com per Ter Stegen i somia amb un acord conjunt, tot i que és poc probable que això succeeixi en aquest mercat.
I és que Bernal, en cas de sortir, té equips que disputen la Champions League interessats a aconseguir la seva cessió per als pròxims sis mesos. Fins i tot, algun club de primeríssim nivell estaria disposat a pagar un traspàs pel ell, però aquesta és una línia que el Barça no pensa creuar, ja que hi ha el convenciment que Bernal serà molt important en el futur de l’equip blaugrana.
De moment, hi ha calma absoluta en tot aquest assumpte a l’espera de disputar la Supercopa i el partit de Copa del pròxim dijous davant el Racing, en què previsiblement Marc Bernal serà a l’onze titular. A partir d’aquí, el club i el jugador analitzaran amb molta calma què és el millor per a totes les parts, deixant clar que, en el cas hipotètic que acabi marxant, només serà una cessió amb l’objectiu que Marc Bernal agafi el ritme necessari.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga