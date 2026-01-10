Futbol sala | Segona Divisió B
Una decisió arbitral condemna un Covisa que continua pagant cara la manca d'efectivitat (8-2)
Els homes que dirigeix Jairo Molero s'han refet d'un molt mal inici, però els col·legiats els han anul·lat el 3-3 i en l'acció posterior han encaixat el 4-2 que ha estat una llosa impossible d'aixecar
El Covisa Manresa continua sent incapaç de sumar tres punts lluny del Pujolet. En la visita dels manresans a la pista de l'Ibi, que encetava la segona volta de la competició domèstica, els jugadors que dirigeix Jairo Molero han caigut per un contundent 8-2 que només reflecteix el ritme de joc de la segona meitat. Un càstig molt dur que hagués pogut ser molt diferent si, 3 minuts després de la represa, els col·legiats no haguessin anul·lat un gol al Covisa perquè el porter local havia caigut a terra. Una acció clau perquè en la jugada següent els iberuts han anotat el 4-2 que ha trencat el duel.
Els primers dos minuts de partit han estat catastròfics pel conjunt manresà, ja que en menys de 120 segons han encaixat dos gols que ja els posava les coses molt complicades. Així i tot, i malgrat rebre una altra galleda d'aigua freda en forma d'una tercera diana, els homes de Molero s'han sabut refer i han mostrat la seva millor versió damunt la pista. Un domini que s'ha allargat fins als primers minuts de la segona meitat, i que ha vist com els manresans comprimien l'electrònic amb gols de David Lozano i Carles Ambrós, tot i perdonar en excés.
Al minut 23 els col·legiats han expulsat el porter local, i jugant amb superioritat, els jugadors de Molero han convertit el 3-3 que els feia somiar. Però els àrbitres han considerat que el gol no era esportiu perquè el porter de l'Ibi havia caigut a terra, i l'han anul·lat. Un cop molt dur pel conjunt bagenc, que s'ha convertit en una llosa impossible d'aixecar quan en l'acció següent els iberuts han posat el 4-2. Molero han arriscat fent jugar de 5 els seus homes molts minuts, una circumstància que els locals han aprofitat per sentenciar el partit a plaer.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga