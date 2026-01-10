Futbol | Supercopa d'Espanya
Eric García treu pes al factor Mbappé abans del Clàssic de diumenge
El jugador de Martorell ha explicat aquest dissabte en roda de premsa que només centrar-se en un sol futbolista seria un error
Carlos Monfort | Regió7
Diumenge al vespre es decidirà si, com la temporada passada, serà el Barça qui sumi el primer títol de la temporada abans que el Reia Madrid, o si els blancs tornaran a desfer-se dels homes de Hansi Flick com ja ho van fer a la Lliga. Abans d'aquest nou Clàssic, Eric García ha comparegut davant els mitjans de comunicació per explicar com planteja el duel el seu equip.
El jugador blaugrana nascut a Martorell, que està vivint molt probablement un dels seus millors anys des que va tornar al Barça, ha assegurat que l’equip arriba amb ambició i ha assenyalat que "tenim moltes ganes perquè començar l’any amb un títol seria molt bo anímicament", tot recordant que ja van viure una situació similar la temporada passada. En parlar del duel contra el Madrid, el central ha reconegut que la derrota al Bernabéu va deixar empremta: "Un Barça-Madrid sempre és especial. El Madrid ens va fer mal encara que ara l’equip torna a tenir la possibilitat de guanyar un títol".
El jugador del planter, que està actuant tant de central com de migcampista, manté la incògnita sobre la seva posició demà. García ha dit esbossant una rialla que "no tinc pistes d’on jugaré, encara que si ho sabés tampoc ho diria" i ha aprofitat per analitzar l'evolució de l'equip les últimes setmanes, deixant clar que "no eren excusa les baixes al partit de la primera volta", tot i reconèixere que el Barça ha crescut "recuperant la nostra identitat".
Conscient que la presència de Kylian Mbappé ja va condicionar el partit del Santiago Bernabéu i que també ho farà el de diumenge, no va voler donar cap pista del plantejament tàctic del seu equip. Així i tot ha estat molt clar en assenyalar que centrar-se en un sol futbolista seria un error i ha remarcat que "un marcatge individual no ens guanyarà el partit".
