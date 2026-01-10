Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Futbol | Supercopa d'Espanya

Eric García treu pes al factor Mbappé abans del Clàssic de diumenge

El jugador de Martorell ha explicat aquest dissabte en roda de premsa que només centrar-se en un sol futbolista seria un error

Eric García durant la roda de premsa d'aquest migdia abans del Clàssic

Eric García durant la roda de premsa d'aquest migdia abans del Clàssic / Kai Försterling / EFE

Carlos Monfort | Regió7

Barcelona | Manresa

Diumenge al vespre es decidirà si, com la temporada passada, serà el Barça qui sumi el primer títol de la temporada abans que el Reia Madrid, o si els blancs tornaran a desfer-se dels homes de Hansi Flick com ja ho van fer a la Lliga. Abans d'aquest nou Clàssic, Eric García ha comparegut davant els mitjans de comunicació per explicar com planteja el duel el seu equip.

El jugador blaugrana nascut a Martorell, que està vivint molt probablement un dels seus millors anys des que va tornar al Barça, ha assegurat que l’equip arriba amb ambició i ha assenyalat que "tenim moltes ganes perquè començar l’any amb un títol seria molt bo anímicament", tot recordant que ja van viure una situació similar la temporada passada. En parlar del duel contra el Madrid, el central ha reconegut que la derrota al Bernabéu va deixar empremta: "Un Barça-Madrid sempre és especial. El Madrid ens va fer mal encara que ara l’equip torna a tenir la possibilitat de guanyar un títol".

El jugador del planter, que està actuant tant de central com de migcampista, manté la incògnita sobre la seva posició demà. García ha dit esbossant una rialla que "no tinc pistes d’on jugaré, encara que si ho sabés tampoc ho diria" i ha aprofitat per analitzar l'evolució de l'equip les últimes setmanes, deixant clar que "no eren excusa les baixes al partit de la primera volta", tot i reconèixere que el Barça ha crescut "recuperant la nostra identitat".

Notícies relacionades i més

Conscient que la presència de Kylian Mbappé ja va condicionar el partit del Santiago Bernabéu i que també ho farà el de diumenge, no va voler donar cap pista del plantejament tàctic del seu equip. Així i tot ha estat molt clar en assenyalar que centrar-se en un sol futbolista seria un error i ha remarcat que "un marcatge individual no ens guanyarà el partit".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
  2. Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
  3. La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
  4. Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
  5. Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
  6. Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
  7. Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
  8. Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) reparteix més de 10.000 euros en premis durant la Campanya de Nadal

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) reparteix més de 10.000 euros en premis durant la Campanya de Nadal

Eric García treu pes al factor Mbappé abans del Clàssic de diumenge

Eric García treu pes al factor Mbappé abans del Clàssic de diumenge

El pilot d'Oliana Isidre Esteve valora no haver patit ferides greus tot i haver hagut d'abandonar el Dakar

El pilot d'Oliana Isidre Esteve valora no haver patit ferides greus tot i haver hagut d'abandonar el Dakar

Del còmic llegit al còmic col·leccionat: dos igualadins impulsen un marketplace europeu

La mobilització pagesa al Berguedà continua: "Si això no s'atura hi pot haver molt foc i molta mala llet. Només és el principi"

La mobilització pagesa al Berguedà continua: "Si això no s'atura hi pot haver molt foc i molta mala llet. Només és el principi"

Els Bombers demanen evitar activitats a la muntanya pel risc de neu, vent i allaus

Els Bombers demanen evitar activitats a la muntanya pel risc de neu, vent i allaus

L'Adbisio CN Manresa supera als penals l'Elx, el líder del grup

L'Adbisio CN Manresa supera als penals l'Elx, el líder del grup

Albert Ortega, de l'equip de La Molina, queda 25è en el gegant d'Adelboden de la Copa del Món

Albert Ortega, de l'equip de La Molina, queda 25è en el gegant d'Adelboden de la Copa del Món
Tracking Pixel Contents