Waterpolo | Segona Divisió
L'Adbisio CN Manresa supera als penals l'Elx, el líder del grup
Els jugadors que entrena David Torilo s'han sabut refer d'un revés arbitral al darrer minut del temps reglamentari que els hauria evitat la tanda des dels 5 metres
L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha protagonitzat aquest migdia un dels millors partits de la temporada superant en una neguitosa tanda de penals el Club Waterpolo Elx Selecte, el líder del Grup B de Segona Divisió. Els jugadors que dirigeix David Torilo han fregat el triomf en el temps reglamentari, però una controvertida decisió arbitral que ha encès la graderia de les Piscines Manel Estiarte Duocastella ha precedit una jugada que ha acabat amb penal i gol visitant, que empatava el duel quan només faltaven 28 segons. Aaron Wilson i Oriol Albacete s'han vestit d'herois en la tanda des dels cinc metres, aturant els dos darrers llançaments.
Els jugadors de l'equip manresà han fet valdre des de l'inici el joc que més els convenia, i a base d'insistència i molta confiança, han superat en tres ocasions Víctor Expósito, mitjançant Martí Puerta per partida doble i Arnau Leon. Els locals exhibien caràcter en defensa, i gràcies a bones aturades d'Aaron Wilson i interceptant llançaments exteriors. Però l'equip il·licità ha demostrat perquè és el líder del grup, i imposant la seva superioritat física en el boia i segon boia han capgirat el resultat durant el segon període.
El caràcter de l'equip manresà ha reaparegut just abans del descans, encadenant de nou tres gols que els tornaven el lideratge a l'electrònic. Una bona sortida al tercer període els ha permès aconseguir un avantatge que oscil·lava entre els dos i els cinc gols amb el que s'arribava als dos darrers minuts. Els nervis a flor de pell s'han traslladat a la piscina, i després que l'Elx situés el 16-15 al marcador ha succeït la jugada que ha definit el duel.
Després d'una acció al límit de la possessió que ha acabat amb un llançament aturat pel porter il·licità, els col·legiats han xiulat violació en la possessió. Mentre els manresans protestaven la decisió, els visitants han provocat un penal que ha significat el 16-16 amb què concloïa el temps reglamentari. A la tanda de penals, els manresans han fallat l'inicial, però Oriol Albacete primer i Aaron Wilson després han aturat dos llançaments que han permès Aleix Estany convertir el cinquè i definitiu que els donava la victòria.
ADBISIO CN MANRESA: Albacete, Fernàndez 3, Puerta 3, Urgeles 3, Luján, Holgado 1, Prat, Leon 3, Del Blanco, Martínez 3, Estany 1, Rey 2, Wilson i Torres 1.
CLUB WATERPOLO ELX SELECTE: Expósito, Garcia, De Lera 3, Quiles 2, Aguilar 5, Jacobo 1, Valero 2, Marsal 3, Garcia, Neira, Cascales, Trilles i Rodríguez.
ÀRBITRES: Bach i Garcia.
PARCIALS: 3-0, 4-7, 6-3, 3-6; Penals: 4-2
