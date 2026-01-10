On i quan veure la final de la Supercopa d’Espanya entre el Barça i el Madrid
Els dos grans del futbol espanyol es tornen a citar a l’Aràbia Saudita per al quart clàssic consecutiu de la competició
Giacomo Leoni Amat
La gran final de la Supercopa d’Espanya 2026 ja té els seus dos participants: el FC Barcelona i el Real Madrid s’enfronten per segona vegada aquesta temporada amb un títol en joc, igual que a l’edició de 2025 que va coronar l’equip de Hansi Flick (5-2). El partit se celebra a l’Aràbia Saudita, a Jiddah, la mateixa seu on es van disputar les dues semifinals i també les últimes quatre edicions de la competició.
El FC Barcelona va aconseguir el seu bitllet de manera ràpida després de superar un pobre Athletic Club de Bilbao (5-0), mentre que el Real Madrid va haver de suar fins al final davant l’Atlètic de Madrid (2-1). Serà la quarta final consecutiva de la Supercopa amb un clàssic: el Barça va guanyar el 2023 i el 2025, i el Madrid ho va fer el 2024.
La gran final serà aquest diumenge 11 de gener a la mateixa hora que les semifinals, a les 20:00 hores de la península espanyola, i es podrà seguir a Movistar+.
Continuació del format
La final d’aquest diumenge suposa la setena des que es va implementar el canvi de format a partir de la temporada 2019-2020, quan la competició va passar de ser una final a doble partit entre dos equips (campió de Lliga i campió de Copa) a un quadrangular (semifinals i final) que inclou el campió i subcampió de Lliga, i el campió i subcampió de la Copa del Rei.
A més, des d’aquell mateix any, la seu del torneig es va traslladar a l’Aràbia Saudita com a part d’un acord comercial amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), celebrant-se a l’hivern en lloc de l’estiu, amb l’única excepció de l’edició de 2021, que es va jugar a Espanya a causa de la pandèmia de COVID-19.
El FC Barcelona va guanyar l’última Supercopa d’Espanya amb el format antic a la temporada 2018-19, en derrotar el Sevilla FC per 2-1 en una final a partit únic. El partit es va disputar el 12 d’agost de 2018 a Tànger, al Marroc, sent la primera vegada que la competició es jugava fora d’Espanya.
Des de la temporada 2018-19, els títols de la Supercopa s’han repartit entre el FC Barcelona, el Real Madrid i l’Athletic Club. El Madrid ha guanyat el títol tres vegades en aquest període, el Barça dues, i l’Athletic Club una.
Des de 2025 s’incorpora un detall que canvia la gestió dels partits: no hi ha pròrroga. Si el duel acaba empatat després dels 90 minuts, el bitllet es decideix directament a la tanda de penals. A més, no existeix partit pel tercer lloc amb el nou format quadrangular: els conjunts de Valverde i Simeone ja han tornat a Espanya de cara als partits de la Copa del Rei de la setmana vinent.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga