Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

On i quan veure la final de la Supercopa d’Espanya entre el Barça i el Madrid

Els dos grans del futbol espanyol es tornen a citar a l’Aràbia Saudita per al quart clàssic consecutiu de la competició

El Barça celebrant un dels gols de la semifinal contra el Bilbao

El Barça celebrant un dels gols de la semifinal contra el Bilbao / Kai Forsterling / EFE

Giacomo Leoni Amat

La gran final de la Supercopa d’Espanya 2026 ja té els seus dos participants: el FC Barcelona i el Real Madrid s’enfronten per segona vegada aquesta temporada amb un títol en joc, igual que a l’edició de 2025 que va coronar l’equip de Hansi Flick (5-2). El partit se celebra a l’Aràbia Saudita, a Jiddah, la mateixa seu on es van disputar les dues semifinals i també les últimes quatre edicions de la competició.

El FC Barcelona va aconseguir el seu bitllet de manera ràpida després de superar un pobre Athletic Club de Bilbao (5-0), mentre que el Real Madrid va haver de suar fins al final davant l’Atlètic de Madrid (2-1). Serà la quarta final consecutiva de la Supercopa amb un clàssic: el Barça va guanyar el 2023 i el 2025, i el Madrid ho va fer el 2024.

La gran final serà aquest diumenge 11 de gener a la mateixa hora que les semifinals, a les 20:00 hores de la península espanyola, i es podrà seguir a Movistar+.

Continuació del format

La final d’aquest diumenge suposa la setena des que es va implementar el canvi de format a partir de la temporada 2019-2020, quan la competició va passar de ser una final a doble partit entre dos equips (campió de Lliga i campió de Copa) a un quadrangular (semifinals i final) que inclou el campió i subcampió de Lliga, i el campió i subcampió de la Copa del Rei.

A més, des d’aquell mateix any, la seu del torneig es va traslladar a l’Aràbia Saudita com a part d’un acord comercial amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), celebrant-se a l’hivern en lloc de l’estiu, amb l’única excepció de l’edició de 2021, que es va jugar a Espanya a causa de la pandèmia de COVID-19.

El FC Barcelona va guanyar l’última Supercopa d’Espanya amb el format antic a la temporada 2018-19, en derrotar el Sevilla FC per 2-1 en una final a partit únic. El partit es va disputar el 12 d’agost de 2018 a Tànger, al Marroc, sent la primera vegada que la competició es jugava fora d’Espanya.

Des de la temporada 2018-19, els títols de la Supercopa s’han repartit entre el FC Barcelona, el Real Madrid i l’Athletic Club. El Madrid ha guanyat el títol tres vegades en aquest període, el Barça dues, i l’Athletic Club una.

Des de 2025 s’incorpora un detall que canvia la gestió dels partits: no hi ha pròrroga. Si el duel acaba empatat després dels 90 minuts, el bitllet es decideix directament a la tanda de penals. A més, no existeix partit pel tercer lloc amb el nou format quadrangular: els conjunts de Valverde i Simeone ja han tornat a Espanya de cara als partits de la Copa del Rei de la setmana vinent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
  2. Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
  3. La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
  4. Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
  5. Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
  6. Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
  7. Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
  8. Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga

Isabel Belaustegui, especialista en nutrició, recomana aquests passos per cuidar el metabolisme després de Nadal: "Així potencies la depuració de toxines"

Isabel Belaustegui, especialista en nutrició, recomana aquests passos per cuidar el metabolisme després de Nadal: "Així potencies la depuració de toxines"

Junqueras anuncia que Catalunya podrà gestionar el 78,5% del seu IVA, més que la resta de comunitats

Junqueras anuncia que Catalunya podrà gestionar el 78,5% del seu IVA, més que la resta de comunitats

Finançament, pisos i trens: Illa posa la directa cap als pressupostos

Finançament, pisos i trens: Illa posa la directa cap als pressupostos

Puigdemont cita dilluns la direcció de Junts a Waterloo davant el nou finançament i pendent de la seva tornada

Puigdemont cita dilluns la direcció de Junts a Waterloo davant el nou finançament i pendent de la seva tornada

Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte

Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte

On i quan veure la final de la Supercopa d’Espanya entre el Barça i el Madrid

On i quan veure la final de la Supercopa d’Espanya entre el Barça i el Madrid

L’emotiva trobada d’una mare i el policia de Santa Coloma que va evitar el suïcidi de la seva filla: «Vaig connectar amb ella a través dels animals»

L’emotiva trobada d’una mare i el policia de Santa Coloma que va evitar el suïcidi de la seva filla: «Vaig connectar amb ella a través dels animals»

Illa calcula presentar els pressupostos a final de mes després de desencallar l’IRPF al Congrés

Illa calcula presentar els pressupostos a final de mes després de desencallar l’IRPF al Congrés
Tracking Pixel Contents